Un soldat du Mississippi vu être violent avec un homme déjà menotté

Pour la deuxième fois en deux semaines, des policiers du Mississippi attrapent l’enfer du public après avoir été accusés d’avoir abusé de leur “autorité”. Auparavant, BOSSIP avait rendu compte du licenciement de l’ancien chef de la police Sam Dobbins après qu’un officier noir l’ait dénoncé pour s’être vanté du nombre de Noirs qu’il avait tués et abusés. À un moment donné, Dobbins aurait déclaré qu’il “avait tiré sur ce n ****er 119 fois”. Vous ne pouvez pas inventer cette merde.

Aujourd’hui, nous avons un nouvel exemple brillant de la pourriture qui habite les forces de l’ordre. Selon Nouvelles Un, un officier de la patrouille routière du Mississippi à McComb a été vu en train d’être inutilement physique avec un homme qui s’était déjà conformé et avait été menotté. Eugene Lewis dit qu’il a été arrêté par le patrouilleur non identifié et qu’on lui a demandé s’il fumait ou buvait. Il a dit au policier qu’il ne fumait pas et qu’il n’avait pas bu à ce moment-là. Heureusement, les frères d’Eugene, Packer et Darius Lewis, étaient sur les lieux pour enregistrer ce qui allait devenir une interaction violente.





Vous pouvez entendre l’un des hommes dire : « On s’en fout… tu étais juste sur le siège arrière en train de le battre », en réponse à la menace d’arrestation par un officier qui semble coupable comme f ** k. Il semble que les frères aient tous deux vu le patrouilleur attaquer Eugene à l’arrière de sa voiture de police. Par la suite, les trois hommes ont été arrêtés. Eugene Lewis a parlé à WJTV de l’incident.





Le maire de McComb, Quordiniah Lockle, a publié la déclaration suivante demandant de la patience mais aussi que le public ne se morde pas la langue en dénonçant l’injustice :

«Je sais que beaucoup d’entre vous, comme moi, ont visionné la vidéo du Mississippi Highway Patrol Officer et de M. Eugene Lewis. J’en suis alarmé autant que troublé. Hier soir, après l’avoir visionné plusieurs fois, j’ai contacté le représentant Daryl Porter et lui ai demandé d’intervenir au nom de la ville de McComb puisqu’il s’agissait d’un agent de patrouille routière. J’ai été informé ce matin qu’une enquête interne allait être menée. Je vous demande de laisser l’enquête se terminer mais en même temps de faire entendre votre voix.

Nous garderons un œil sur cette histoire au fur et à mesure de son développement.