Un soldat du Mississippi innocenté de conduite criminelle suite à une vidéo virale

“Alors que le DPS et le MHSP reconnaissent et respectent le droit des citoyens d’observer, et même d’enregistrer, les agents des forces de l’ordre dans l’exercice de leurs fonctions, ces droits ne sont pas sans limites”, a déclaré Tindell dans le communiqué de presse. “Comme vous le verrez, cet événement est un excellent exemple de la façon dont même un contrôle routier de routine peut rapidement se transformer en une situation dangereuse pour les citoyens et les forces de l’ordre lorsque les sujets résistent à l’arrestation et lorsque des personnes non impliquées interfèrent.”