Un soldat du Mississippi innocenté dans l’enquête sur une vidéo d’étranglement

Espace réservé pendant le chargement des actions d’article

JACKSON, Miss – Le ministère de la Sécurité publique du Mississippi a déclaré vendredi que son enquête interne n’avait trouvé aucune conduite criminelle d’un soldat blanc de la patrouille routière qui a utilisé la force physique contre un homme noir menotté lors d’une arrestation – une confrontation filmée par des proches de l’homme étant arrêté. Une enquête a été ouverte après que la vidéo des proches de l’incident du 5 août soit devenue virale. Les images montraient le soldat mettant un homme menotté dans un étranglement et le luttant dans un fossé herbeux dans une zone rurale près de la ville de McComb, dans le sud du Mississippi.

Le département et les enquêteurs de deux de ses divisions, la Mississippi Highway Safety Patrol et le Mississippi Bureau of Investigation, ont déclaré avoir mené à bien toutes les enquêtes nécessaires.

“Un examen de cet incident par des agents du MBI et le personnel de commandement n’a produit aucune preuve de conduite criminelle de la part du soldat tout au long de la rencontre”, a déclaré le lieutenant-colonel Charles Haynes, directeur du Mississippi Bureau of Investigation, dans un communiqué de presse.

Le ministère de la Sécurité publique a diffusé près de 40 minutes de vidéo et d’audio. Il comprenait une vidéo tournée par des caméras dans la voiture de patrouille du soldat, un son capturé par le soldat et une vidéo tournée par les frères du premier homme arrêté. Bien que certaines images de la voiture de patrouille soient silencieuses, le département a déclaré qu’il avait synchronisé la vidéo et les clips audio.

Une partie de la séquence montre Eugene Lewis debout sur la route menotté alors que son frère Gary, qui s’appelle également “Packer” Lewis, et un autre frère, Derrius Lewis, ont crié qu’ils enregistraient l’incident. Soudain, le soldat a attrapé Eugene Lewis par le cou et l’a tiré de l’autre côté de la route, le plaquant au sol. À un moment donné, le soldat a semblé utiliser son genou pour le coincer.

Les enquêteurs ont identifié le soldat comme étant Hayden Falvey. Dans la vidéo et l’audio combinés, on peut entendre Lewis dire à Falvey : « Je ne peux pas respirer », ce à quoi le soldat a répondu : « Tu cours ta bouche. Vous pouvez respirer.

Selon le communiqué de presse, Falvey a arrêté Lewis pour excès de vitesse et autres infractions au code de la route. Il a également déclaré que Falvey avait allégué qu’il avait senti de la marijuana brûlée dans le véhicule et que les yeux de Lewis étaient injectés de sang et vitreux.

Dans les images et l’audio du tableau de bord de la voiture de patrouille publiés vendredi, on peut entendre Falvey dire à Eugene Lewis: “Avez-vous fumé de l’herbe récemment?”

Lewis a répondu qu’il l’avait fait environ 40 ou 50 minutes plus tôt.

“OK”, a déclaré Falvey en palpant Lewis. “Pas grand-chose.”

Falvey a mis des menottes à Lewis, disant que c’était une précaution alors qu’il fouillait le SUV de Lewis. Le policier a déclaré que Lewis n’était pas en état d’arrestation à ce moment-là et lui a posé plusieurs questions pour savoir s’il avait déjà été arrêté et s’il y avait de la marijuana ou d’autres drogues dans le véhicule. Lewis a déclaré qu’il avait déjà été arrêté pour avoir vendu de la cocaïne.

Pendant la fouille du véhicule du soldat, Gary et Derrius Lewis sont arrivés dans une Dodge Charger, se sont arrêtés et sont sortis de leur véhicule. Ils se sont identifiés comme les frères de Lewis. Après un bref échange avec Falvey, les frères sont partis. Ils sont rapidement revenus pour tourner une vidéo sur leur téléphone portable au début de l’altercation physique du soldat avec Eugene Lewis.

Après que Falvey ait mis Eugene Lewis dans la voiture de patrouille et bouclé sa ceinture de sécurité, Lewis a utilisé des obscénités contre le soldat.

“Je suis content que vous ressentiez cela, monsieur,” répondit Falvey.

Une vidéo tournée par l’un des frères d’Eugene Lewis montrait l’arrivée d’un autre soldat de l’État. Il montrait également l’un des soldats marchant vers les deux frères et pointant une arme sur l’un d’eux.

Les soldats ont arrêté les deux frères d’Eugene Lewis. Dans l’audio publié vendredi, on peut entendre Falvey dire aux hommes qu’ils n’auraient pas dû s’arrêter pour tourner une vidéo.

“Votre frère va en prison”, a déclaré Falvey. “Maintenant, vous payez tous des frais pour vos mises en scène.”

Packer Lewis a déclaré que ses frères avaient été libérés de prison cette nuit-là, mais qu’il avait été gardé deux jours de plus en raison d’une accusation passée dans son casier judiciaire. Il a dit qu’il faisait face à neuf chefs d’accusation liés à l’incident, y compris l’entrave à la justice. Eugene Lewis fait également face à huit chefs d’accusation et Derrius Lewis fait face à cinq chefs d’accusation.

Tindell a défendu la décision des soldats d’arrêter les frères qui ont tourné la vidéo de l’incident.