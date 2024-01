Un soldat du Minnesota accusé du meurtre de Ricky Cobb II

MINNEAPOLIS (AP) — Un policier de l’État du Minnesota a été accusé de meurtre mercredi lors de la fusillade d’un automobiliste. Ricky CobbIIqui n’a pas réussi à sortir de sa voiture lors d’un contrôle routier en juillet et a retiré son pied du frein lorsque les policiers ont tenté de l’arrêter.

En annonçant des accusations de meurtre non intentionnel au deuxième degré, de voies de fait au premier degré et d’homicide involontaire coupable au deuxième degré, la procureure du comté de Hennepin, Mary Moriarty, a déclaré que l’usage de la force meurtrière par le soldat Ryan Londregan contre Cobb, un homme noir de 33 ans, n’était pas justifié.

« Comme tous les agents chargés de l’application des lois du Minnesota, les agents de l’État ne peuvent recourir à la force meurtrière que lorsque cela est nécessaire pour protéger une personne contre une menace spécifique identifiée de blessures graves ou de mort qui était raisonnablement susceptible de se produire. Cela n’existait pas dans ce cas-ci », a déclaré Moriarty.

L’avocat de Londregan, Chris Madel, a qualifié son client de « héros », affirmant que Londregan, 27 ans, essayait de se protéger ainsi que l’un de ses collègues. Madel a déposé des documents cherchant à faire rejeter l’affaire ou au moins à faire retirer Moriarty de l’affaire.

« Ce procureur du comté est littéralement hors de contrôle. La chasse aux forces de l’ordre doit prendre fin. Et cela va se terminer avec cette affaire », a déclaré Madel dans une déclaration vidéo.

Londregan n’a pas été arrêté. Moriarty a déclaré que son bureau ne chercherait pas à le maintenir en liberté sous caution mais demanderait au tribunal de lui demander de remettre son passeport et ses armes à feu. Elle s’attendait à ce que sa première comparution devant le tribunal soit prévue plus tard cette semaine ou au début de la semaine prochaine.

La fusillade du 31 juillet s’est produite à Minneapolis, où meurtre de George Floyd par la police il y a près de quatre ans a déclenché des manifestations parfois violentes et une un discours national sur la justice raciale. Dans cette affaire, Derek Chauvin a été condamné à 22 ans et demi pour meurtre au deuxième degré.

La fusillade présente certaines similitudes avec la mort de 2022. l’automobiliste Daunte Wright, qui tentait de s’éloigner d’un contrôle routier dans la banlieue de Minneapolis, à Brooklyn Center, lorsque l’agent Kim Potter lui a tiré dessus. Potter a dit qu’elle avait l’intention d’utiliser son Taser mais qu’elle a accidentellement saisi son arme. Elle a purgé environ 16 mois d’une peine de deux ans pour homicide involontaire au deuxième degré.

Londregan a tiré sur Cobb après que deux autres soldats l’ont arrêté sur l’Interstate 94 à Minneapolis lorsqu’il a vu que les lumières étaient éteintes sur la Ford Fusion que conduisait Cobb, selon la plainte pénale.

L’un des soldats, Brett Seide, a vérifié le dossier de Cobb et j’ai découvert qu’il était recherché pour violation d’une ordonnance de protection dans le comté voisin de Ramsey. Il n’y avait cependant aucun mandat d’arrêt en suspens, alors les policiers ont vérifié auprès des responsables du comté de Ramsey pour savoir s’ils voulaient que Cobb soit placé en détention, indique la plainte.

Le comté de Ramsey a demandé son arrestation. À ce moment-là, Londregan était arrivé.

Seide s’est approché du côté conducteur de la voiture de Cobb tandis que Londregan s’est dirigé vers la porte passager, selon la plainte.

Les policiers ont demandé à Cobb de sortir de la voiture, dont les portes étaient verrouillées et les vitres avant baissées. Seide a dit à Cobb qu’il était en état d’arrestation tandis que Londregan fouillait à l’intérieur, déverrouillait les portes et commençait à ouvrir la porte passager. La plainte indique que Cobb a ensuite mis la voiture en marche et a retiré son pied du frein.

Selon la plainte, la voiture de Cobb a commencé à avancer lentement. Londregan attrapa son arme. Cobb a arrêté la voiture. Le policier a pointé son arme sur Cobb et a crié : « Sortez de la voiture maintenant ! » Cobb relâcha son pied du frein. En moins d’une seconde, Cobb a tiré deux fois avec son arme de poing sur Cobb, le frappant à deux reprises à la poitrine, selon la plainte.

La voiture a accéléré vers l’avant alors que le torse de Seide était toujours à l’intérieur. Seide et Londregan ont tenté de suivre la voiture sur plusieurs mètres avant de tomber. La voiture est entrée en collision avec un terre-plein en béton à environ 0,4 kilomètre de là.

Les soldats ont rattrapé leur retard, ont sorti Cobb et ont tenté de sauver des vies. Cobb a été déclaré mort sur les lieux.

Le dossier de la défense cite des déclarations écrites aux enquêteurs de Seide et du soldat Garrett Erickson selon lesquelles ils pensaient que la force meurtrière était nécessaire.

“À ce moment-là, je savais que le soldat Londregan et moi risquions d’être écrasés par la voiture de Cobb, d’être heurtés par une voiture venant en sens inverse sur l’autoroute ou d’être entraînés à grande vitesse”, a déclaré Seide.

Selon la plainte, la politique de la Patrouille d’État stipule que les soldats ne doivent pas tirer sur un véhicule en mouvement, sauf lorsque la force meurtrière est autorisée, et que les soldats ne doivent pas se mettre dans une position qui augmente le risque qu’un véhicule dont ils s’approchent puisse être utilisé. comme une arme mortelle.

Le chef de la patrouille d’État, le colonel Matt Langer, a déclaré dans un communiqué que Londergan resterait en congé payé pendant l’enquête en cours sur les affaires internes.

“C’est une triste situation pour toutes les personnes impliquées”, a déclaré Langer. « Nous reconnaissons la profonde perte ressentie par la famille et les amis de M. Cobb. Nous reconnaissons également la gravité de cette situation pour la patrouille d’État et nos soldats chargés de prendre des décisions difficiles en une fraction de seconde.

La famille de Cobb et des groupes de justice raciale ont exigé en août que le gouverneur démocrate Tim Walz licencie les trois soldats. Sa mère, Nyra Fields-Miller, et les avocats de la famille ont déclaré que les accusations ont averti les forces de l’ordre que ceux qui ne respectent pas la loi seront tenus pour responsables.

“Ryan Londregan m’a volé mon fils”, a déclaré Fields-Miller dans un communiqué. «Il a abattu Ricky sur mon fils sans raison alors qu’il était sans défense. Rien ne pourra jamais compenser cela. Mais la décision d’aujourd’hui constitue le premier pas vers la clôture et la justice.»

L’Association des policiers et des agents de la paix du Minnesota a accusé Moriarty d’avoir pris la décision politique d’inculper Londregan, soulignant qu’elle s’était présentée sur une plate-forme critique à l’égard du maintien de l’ordre, et a déclaré que des agents chargés de l’application des lois ailleurs avaient été traînés à mort lors de contrôles routiers légaux.

« Le message retentissant que je reçois de la base dans tout l’État est qu’il existe une peur, une peur importante, surtout au cours des trois dernières années – et cela s’est vraiment solidifié et a fourni un point d’exclamation – que vous puissiez aller en prison. juste pour faire votre travail », a déclaré Imran Ali, l’avocat général de l’association, dans une interview.