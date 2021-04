Un adolescent a été tué dans une confrontation avec un soldat de l’État du Maryland alors qu’il tenait un pistolet à plomb et un couteau, a déclaré la police d’État.

Le jeune déchu, identifié comme étant Peyton Ham, 16 ans, se tenait près de son domicile sur Hollywood Rd. mercredi à Leonardtown vers 13 h 30, lorsqu’un soldat de l’État en uniforme s’est approché de lui.

Le secrétaire de la police de l’État du Maryland, Woodrow Jones III, commente après qu’un soldat a tiré et tué Peyton Ham, 16 ans. Crédit: Southern Maryland News

Ham était prétendument en possession d’une arme Airsoft – qui a été décrite par le secrétaire de police Woodrow Jones III lors d’une conférence de presse comme une «réplique proche d’une arme réelle».

La réponse du soldat est venue après que les répartiteurs de la police d’État aient répondu à plusieurs appels espacés de quelques minutes décrivant un «gars» qui «agissait de manière suspecte», a ajouté Jones. Le soldat, qui était membre de la police depuis près de trois ans, et Ham ont été décrits comme blancs, selon le Washington Post.

Payton Ham, 16 ans, est décédé après avoir été abattu à deux reprises par un soldat de l’État mercredi après-midi alors qu’il aurait tiré un pistolet à plomb et un couteau. Crédit: AP

Scène de crime le long de Hollywood Rd à Leonardtown, Maryland, après qu’un soldat de l’État a tué Peyton Ham, 16 ans. Crédits: WJLA

Lorsque le soldat est arrivé, il a rencontré «un individu dans l’allée», déterminé à être Ham debout «en position de tir» et qui aurait pointé une arme sur lui.

Le soldat a tiré une fois avec son arme de service.

Après avoir été touché par des coups de feu, Ham aurait tiré un couteau et tenté de se lever. De plus, Ham aurait ignoré l’ordre du soldat de laisser tomber le couteau et le soldat a tiré un deuxième coup.

Jones a déclaré aux journalistes que Ham portait un pistolet à plomb Airsoft et un couteau lorsqu’il a été abattu deux fois par le soldat de l’État. Crédit: Southern Maryland News

Les autorités ont tenté de ressusciter Ham avant qu’il ne soit transporté à l’hôpital St. Mary, où il a été déclaré mort.

Le pistolet Airsoft et un couteau que Ham aurait détenu ont été retrouvés sur les lieux, a confirmé Jones.

Le porte-parole de la police a admis que les émotions étaient lourdes de pertes en vies humaines.

« Je sympathise certainement avec la famille de ce jeune homme », a déclaré Jones. Ce qu’ils ressentent maintenant, je ne peux pas le comprendre. «

Une enquête a commencé et ces conclusions seront examinées par le bureau du procureur de l’État du comté. Le soldat a été mis en congé administratif.