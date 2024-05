Un soldat de Tsahal menace de « coup d’État militaire » contre le ministre de la Défense et demande à rester à Gaza

Les Forces de défense israéliennes vont lancer une enquête sur une vidéo d’un soldat israélien menaçant de « coup d’État militaire » contre le ministre israélien de la Défense et appelant Israël à prendre le contrôle de Gaza.

Dans la première moitié de la vidéo, un soldat masqué de Tsahal, vêtu d’un uniforme militaire complet et portant une arme automatique, s’est adressé au Premier ministre Benjamin Netanyahu. Le soldat a fait valoir que revendiquer Gaza est « l’opportunité d’une vie » et qu’un groupe de 100 000 réservistes « n’a pas l’intention de remettre les clés d’une quelconque Autorité palestinienne », y compris du Hamas, du Fatah, ou de « toute entité arabe ». »

« Nous avons tout perdu. Nous avons perdu notre vie de famille. Nous avons perdu nos moyens de subsistance. Et nous n’avons nulle part où aller », a déclaré le soldat israélien, debout dans les décombres, les ruines d’un bâtiment, vraisemblablement à Gaza. Israël a mené une campagne militaire massive à Gaza, tuant plus de 35 000 personnes et déplaçant près d’un million d’autres qui sont piégées dans la région, incapables de s’échapper.

« Nous resterons ici. Jusqu’à la victoire », a-t-il déclaré. Sur le plafond de ciment au-dessus de lui, des traces de brûlures, signes d’une explosion, sont visibles.

Dans la seconde moitié de la vidéo, le soldat a appelé à la démission du ministre israélien de la Défense Yoav Gallant et a déclaré que les réservistes ne répondraient qu’à Netanyahu.

« On ne peut pas gagner une guerre. Démissionner. Vous ne pouvez pas gagner la guerre, vous ne pouvez pas nous commander », a-t-il déclaré. « Nous écouterons un dirigeant, et ce n’est pas le ministre de la Défense, ni le chef d’état-major, c’est le Premier ministre. Réfléchissez bien à qui vous comptez remettre les clés après cela.

« Changez votre bilan, changez le bilan et comprenez que nous voulons gagner, sinon nous irons uniquement avec le Premier ministre », a-t-il poursuivi. « Seulement avec celui qui décide que nous devons gagner, nous le suivrons. Ici, je vous le dis, vouliez-vous un coup d’État militaire ?

La semaine dernière, Gallant contesté Netanyahu s’engage en faveur du régime palestinien à Gaza, « même avec la possibilité de coûts personnels ou politiques ».

Yair Netanyahu, le fils du Premier ministre âgé de 32 ans, a republié la vidéo sur une chaîne Telegram, rejetant les allégations selon lesquelles la vidéo prônait une « rébellion militaire ».

« Une armée qui annonce qu’en temps de conflit elle n’obéira qu’au gouvernement et au Premier ministre n’est pas un rebelle mais au contraire, c’est une armée qui obéit à la loi », a-t-il écrit, selon Actualités NBC.

Samedi, Tsahal a publié un communiqué, affirmant que la vidéo effrayante constituait une « grave violation des ordres et des valeurs de Tsahal, et constituait une suspicion d’infractions pénales ».

« En ce qui concerne l’incident, le chef du corps de l’avocat général militaire a ordonné l’ouverture d’une enquête par la Division des enquêtes criminelles de la police militaire », indique le communiqué. » Parallèlement à l’enquête, compte tenu de la gravité de l’incident, le chef d’état-major a ordonné un dialogue de commandement immédiat à tous les niveaux. «

Vendredi, la police militaire a déclaré qu’elle enquêterait sur les publications sur les réseaux sociaux, qui montreraient des soldats de Tsahal brûlant des livres à Gaza, y compris le Coran, selon Le temps d’Israël. Dans une vidéo, un soldat de Tsahal jette un Coran dans un tas de bois enflammé. Dans une photographieapparemment à la bibliothèque de l’Université Al-Aqsa dans la ville de Gaza, un soldat s’agenouille, faisant semblant de lire, tandis qu’une pile de livres s’enflamme derrière lui.