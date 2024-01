Un soldat de l’État du Minnesota accusé de meurtre lors de la fusillade de Ricky Cobb

Peu après sa mort, les proches de M. Cobb et les militants des droits civiques du Minnesota ont appelé les élus à licencier et à inculper pénalement les soldats impliqués. Les proches de M. Cobb rencontré en août avec le gouverneur Tim Walz, un démocrate, et séparément avec Mme Moriarty.

Le syndicat qui représente les soldats de l’État a convoqué la réunion avec le gouverneur « inapproprié », arguant que cela pourrait influencer indûment l’enquête criminelle.

Alors que les procureurs commençaient à enquêter sur le meurtre, Mme Moriarty a déclaré que son bureau était bloqué par des agents de la Patrouille d’État qui ont refusé de coopérer.

Mercredi, Bob Jacobson, commissaire du ministère de la Sécurité publique du Minnesota, qui comprend la patrouille d’État, a déclaré dans un communiqué : « Nous respectons et acceptons la décision d’accusation d’aujourd’hui. »

Le communiqué ajoute : « Ces situations sont dynamiques et difficiles, se produisant souvent à un moment où les décisions et les jugements peuvent changer la vie et, dans ce cas, y mettre fin. Les personnes impliquées seront touchées à vie.