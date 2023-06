Un soldat de l’État de New York accusé d’homicide involontaire dans une fusillade mortelle après une poursuite à grande vitesse en 2022

BUFFALO, NY (AP) – Un soldat de l’État de New York a été accusé d’homicide involontaire lundi pour avoir tué par balle un homme de Pennsylvanie après une poursuite en voiture à grande vitesse l’année dernière.

Le soldat Anthony Nigro a été traduit en justice devant un tribunal d’État à Buffalo pour la fusillade du 12 février 2022 contre James Huber, 38 ans, de North East, en Pennsylvanie.

Nigro, un vétéran de près de 16 ans de la police d’État, a plaidé non coupable d’homicide involontaire coupable au premier et au deuxième degré et a été libéré sans caution.

Les soldats ont d’abord repéré Huber en train d’accélérer sur l’Interstate 90 près de Buffalo et l’ont poursuivi à des vitesses dépassant 100 mph (161 km/h), a annoncé la police.

La rencontre fatale s’est produite après que Huber se soit finalement arrêté à Buffalo.

Les images de la caméra corporelle publiées par le bureau du procureur général de l’État montrent Nigro tenant son arme devant lui alors qu’il s’approche de la voiture et ordonne à Huber, avec un juron, de sortir. Huber, assis sur le siège du conducteur, se détourne de l’officier et dit : « Va-t’en.

Huber semble atteindre sa droite vers quelque chose dans la voiture, et Nigro attrape le capot du sweat-shirt de Huber. Le soldat tire deux coups de feu et tombe au sol alors que la voiture recule, traînant brièvement Nigro. On ne sait pas ce que Huber a pu atteindre.

La voiture a fait marche arrière hors de portée de la caméra, s’est écrasée et a atterri sur le côté sur une rampe de stationnement.

Les images de la caméra corporelle montrent Nigro courant vers la voiture. Il envoie par radio : « Le chauffeur a été touché. Je vais bien. »

Huber, qui n’était pas armé, est décédé des suites de blessures par balle sur les lieux. Sa mort a fait l’objet d’une enquête par le procureur général Letitia James, dont le bureau a porté les accusations contre Nigro.

Charles Murphy, président de la New York State Troopers Police Benevolent Association, a déclaré que « bien que le résultat ait été tragique, les actions du Trooper Nigro étaient conformes à sa formation et à la loi ».

Murphy a déclaré dans un communiqué que les actions « dangereuses » de Huber « menaçaient la sécurité d’automobilistes innocents sur le Thruway et dans la ville de Buffalo, ce qui justifiait les actions du Trooper Nigro ».

Le bureau du procureur de New York est chargé d’enquêter sur tous les décès causés par des policiers, mais les accusations criminelles contre un policier sont rares.

La police d’État a déclaré dans un communiqué que le département avait coopéré à l’enquête du procureur général et continuerait de le faire.

Cary Arnold, une femme de Pennsylvanie qui a une fille avec Huber, a déclaré au Buffalo News que Huber se dirigeait peut-être vers un rassemblement pour soutenir les camionneurs canadiens qui protestaient contre les mandats de vaccination contre le COVID-19 au moment de la fusillade.

The Associated Press