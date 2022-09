C’est 100% horrifiant et 1000% sans surprise.

Il y a eu un panier fanatique de taureaux ** t justifications du racisme, de la haine et de la violence contre les Noirs pendant des centaines d’années ici dans les bons vieux États-Unis d’A. La Bible, les lois de l’État, et le plus flagrant, ” l’amour du pays ».

Le jingoïsme, défini par Merriam Webster comme “un nationalisme extrême marqué surtout par une politique étrangère belliqueuse”, a longtemps été utilisé comme gourdin du Ku Klux contre la peau noire en Amérique et selon un nouveau CNN rapport, n’est pas s ** t changé. Pour renverser les paroles du regretté grand gourou de Gangstarr, le lynchage des nègres était une chose populaire et ça l’est toujours.

Killian M. Ryan a été expulsé de l’armée américaine et arrêté à la suite d’une enquête du FBI qui l’a lié à l’idéologie nazie et aux suprématistes blancs. Après avoir passé au peigne fin ses comptes de médias sociaux et ses e-mails, les agents fédéraux ont découvert ce qui suit :

Sur un autre compte, Ryan aurait posté: “Je sers pour l’expérience de combat, donc je suis plus compétent pour tuer des négros.” Les enquêteurs ont découvert que Ryan avait enregistré certains de ces comptes de médias sociaux avec un e-mail contenant « naziace1488 ».

Ryan a finalement été accusé d’un chef d’accusation d’avoir sciemment fait une fausse déclaration lors de sa demande d’habilitation de sécurité secrète. Il a également été licencié pour “faute grave”

Bon, maintenant, faites le reste…