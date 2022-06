Un soldat de l’armée américaine admet avoir comploté une attaque contre une unité militaire

NEW YORK (AP) – Un soldat de l’armée américaine du Kentucky a plaidé coupable vendredi aux accusations d’avoir comploté pour assassiner des membres de son unité lors d’une attaque qu’il prévoyait de mener en 2020 au nom d’un groupe qui promeut la violence extrême pour provoquer le disparition de la civilisation occidentale, ont déclaré les autorités.

Ethan Phelan Melzer, 24 ans, de Louisville, Kentucky, a plaidé devant le tribunal fédéral de Manhattan. La condamnation a été fixée au 6 janvier, date à laquelle il pourrait encourir jusqu’à 45 ans de prison après avoir plaidé coupable d’avoir tenté d’assassiner des membres du service militaire américain, cherché à soutenir des terroristes et transmis illégalement des informations sur la défense nationale.

Dans des documents judiciaires, les autorités fédérales affirment que Melzer était déjà membre d’un groupe violent radical connu sous le nom d’Ordre des Neuf Angles, ou 09A, avant de rejoindre l’armée en décembre 2018. Selon une plainte pénale, le groupe est un groupe anarchiste fondé en Royaume-Uni et opère maintenant dans le monde entier, y compris aux États-Unis

Les autorités ont déclaré qu’il avait cherché à s’initier au 09A par la violence en tant que trafiquant de drogue au niveau de la rue après avoir tiré sur un trafiquant de marijuana dans le bras en janvier 2017 près de son appartement de Louisville.

Dans un dossier devant un tribunal de la défense, les avocats ont écrit que Melzer nie appartenir au groupe et ont déclaré aux forces de l’ordre après son arrestation que ses allégations en ligne d’appartenance au groupe étaient “des fanfaronnades – des faussetés conçues pour impressionner les personnes avec lesquelles il communiquait en ligne”. Le dossier de la défense a déclaré que bien que Melzer ait une certaine curiosité à propos de 09A, il pensait que c’était “bizarre” et “à peu près un culte” et que ses croyances étaient “l’opposé polaire” des siennes.

Dans un communiqué publié vendredi, les autorités ont déclaré qu’il avait rejoint l’armée pour infiltrer ses rangs au nom du groupe qui épouse les convictions néonazies, antisémites et sataniques et encourage ses membres à s’infiltrer dans l’armée pour s’entraîner, commettre des actes de violence et identifier personnes partageant les mêmes idées afin qu’elles puissent essayer de renverser l’armée de l’intérieur.

Bien qu’il ait rejoint 09A en 2017 ou avant, il a commencé à consommer la propagande de plusieurs groupes extrémistes, dont l’État islamique, sur des forums en ligne cryptés après avoir été déployé en Italie en octobre 2019 en tant que membre de la 173e Airborne Brigade Combat Team, selon le communiqué.

Il a déclaré que ses actions ayant entraîné les accusations se sont produites en partie après que l’armée lui a dit début mai 2020 qu’il serait réaffecté à une unité qui serait déployée à l’étranger pour garder une installation militaire isolée et sensible.

Après des semaines de formation, y compris des briefings classifiés au cours desquels il a appris l’importance et la sensibilité de sa nouvelle mission, Melzer a immédiatement commencé à transmettre les informations qu’il avait apprises aux membres du 09A alors qu’il proposait et planifiait une attaque meurtrière contre ses collègues militaires, ont indiqué les autorités.

Ils ont dit que Melzer prévoyait de se joindre à des co-conspirateurs pour mener une “attaque djihadiste” qui causerait un événement “de nombreuses victimes” et avait dit aux autres qu’une attaque “paralyserait essentiellement” les “équipes de pompiers” de l’unité.

Dans ses communications, Melzer a dit à ses co-conspirateurs qu’il était prêt à mourir pour des objectifs terroristes, concluant qu’il « serait mort avec succès », selon des documents judiciaires.

Larry Neumeister, Associated Press