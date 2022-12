Un soldat de la paix de l’ONU tué au sud du Liban

La Force intérimaire des Nations Unies au Liban, ou FINUL, est déployée au Liban depuis 1978. Son mandat a été élargi pour patrouiller la frontière après la guerre de 2006 entre le Hezbollah, le groupe militant libanais, et Israël.

Sept autres soldats de la paix voyageaient avec lui du sud du Liban à Beyrouth. Un autre soldat de la paix est dans un état grave et deux autres ont été légèrement blessés.

“Pour le moment, les détails sont rares et contradictoires”, a déclaré la force de l’ONU dans un communiqué. Il enquête sur le meurtre en coordination avec l’armée libanaise.

Plus de 10 000 soldats de la paix de l’ONU de 48 pays patrouillent et aident à maintenir la paix le long de la frontière de 75 milles entre le Liban et Israël, connue sous le nom de Ligne bleue.

La Ligne bleue est une démarcation établie par l’ONU pour confirmer le retrait d’Israël du Liban en 2000, mettant fin à son occupation de 15 ans du sud du Liban.

La frontière entre les deux pays, qui restent dans une guerre déclarée l’un contre l’autre, reste non résolue et en litige, faisant de la région un lieu tendu, et parfois dangereux, avec des flambées de conflit qui éclatent parfois.