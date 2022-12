Un soldat de la paix de l’ONU tué après une attaque dans le sud du Liban

BEYROUTH (AP) – Un soldat de la paix irlandais de l’ONU a été tué et plusieurs autres blessés après que des assaillants non identifiés ont ouvert le feu sur un convoi dans le sud du Liban, ont annoncé jeudi des responsables militaires irlandais et libanais.

Les Forces de défense irlandaises ont déclaré dans un communiqué qu’une paire de véhicules blindés transportant huit soldats irlandais de maintien de la paix de la FINUL avaient reçu des tirs alors qu’ils se dirigeaient vers le nord, en direction de Beyrouth, mardi soir depuis la ville d’Al-Aqbiya.

L’armée irlandaise a ajouté que l’un des trois soldats blessés est dans un état grave. Il n’a pas identifié les agresseurs.

La FINUL a confirmé qu’un soldat de la paix avait été tué et trois blessés.

“Nos pensées vont également aux civils locaux qui ont pu être blessés ou effrayés lors de l’incident”, a déclaré le porte-parole de la FINUL, Andrea Tenenti, ajoutant que “les détails sont rares et contradictoires”. Tenenti a ajouté que la FINUL se coordonne avec l’armée et essaie de “déterminer exactement ce qui s’est passé”.

Le Premier ministre irlandais Micheál Martin a exprimé ses condoléances dans un communiqué sur Twitter.

“C’est un rappel que nos soldats de la paix servent dans des circonstances dangereuses, à tout moment, pour la cause de la paix”, a-t-il déclaré.

Des vidéos de téléphones portables diffusées en ligne montrent l’un des deux véhicules de la FINUL accélérant pour quitter la zone alors qu’il se faisait tirer dessus. Certains habitants étaient visibles en train de filmer l’incident. Un autre a montré que le véhicule s’était renversé après s’être écrasé contre les volets en aluminium d’un bâtiment, avec un soldat de la paix blessé sur le sol à côté.

Les échauffourées entre les habitants du sud du Liban et les troupes de la FINUL ne sont pas rares. En janvier, des auteurs inconnus ont attaqué des casques bleus irlandais dans la ville méridionale de Bint Jbeil, vandalisant leurs véhicules et volant des objets. Les habitants les ont accusés d’avoir pris des photos de maisons résidentielles, bien que l’ONU ait nié cela.

La FINUL a été créée pour superviser le retrait des troupes israéliennes du sud du Liban après une invasion en 1978. L’ONU a élargi sa mission après la guerre de 2006, permettant aux soldats de la paix de se déployer le long de la frontière libano-israélienne pour aider l’armée libanaise à étendre son autorité dans le sud de leur pays pour la première fois depuis des décennies. Cette résolution appelait également à une cessation complète des hostilités entre Israël et le Hezbollah, ce qui ne s’est pas produit.

Abby Sewell et Kareem Chehayeb, Associated Press