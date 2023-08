Un soldat de la Louisiane acquitté après avoir été filmé en train de battre un automobiliste noir avec une lampe de poche

Inscrivez-vous à notre bulletin d’information gratuit sur les États-Unis envoyé directement dans votre boîte de réception chaque matin en semaine Inscrivez-vous à notre bulletin d’information gratuit par e-mail du matin aux États-Unis

Un jury fédéral de Louisiane a acquitté mercredi un soldat de l’État blanc accusé d’avoir violé les droits civils d’un automobiliste noir malgré des images de caméra corporelle montrant l’officier frappant l’homme 18 fois avec une lampe de poche.

Le cas de Jacob Brown a été le premier à émerger d’une série d’enquêtes du FBI sur les passages à tabac d’hommes noirs par des soldats lors de contrôles routiers en Louisiane et a souligné les défis auxquels les procureurs sont confrontés pour condamner des responsables de l’application des lois accusés d’avoir fait un usage excessif de la force.

Après un procès de trois jours à Monroe, les jurés ont déclaré M. Brown non coupable d’avoir privé Aaron Bowman de ses droits civils lors d’un passage à tabac en 2019 qui a laissé M. Bowman avec une mâchoire cassée, des côtes cassées et une entaille à la tête.

M. Brown, qui a défendu les coups portés aux enquêteurs comme une «conformité à la douleur», aurait encouru jusqu’à une décennie dans une prison fédérale s’il était reconnu coupable.

L’avocat de la défense de M. Brown, Scott Wolleson, a déclaré à l’Associated Press qu’il était reconnaissant du verdict. « Les hommes et les femmes du jury ont reconnu les risques auxquels les agents des forces de l’ordre comme Jacob Brown sont confrontés en notre nom chaque jour », a-t-il déclaré.

L’avocat de M. Bowman, Ron Haley, a déclaré que l’acquittement « montre qu’il est incroyablement difficile de prouver une violation des droits civils devant un tribunal fédéral ». Il a ajouté que l’attaque avait « fondamentalement changé » la vie de M. Bowman.

« Il était un fruit à portée de main pour Jacob Brown », a déclaré M. Haley. « Parce qu’il est considéré comme un simple consommateur de drogue, il a été traité comme s’il n’était pas humain. »

L’acquittement intervient alors que les procureurs fédéraux examinent toujours d’autres soldats de l’État de Louisiane surpris en train de frapper, d’étourdir et de traîner un autre automobiliste noir, Ronald Greene, avant qu’il ne meure sous leur garde au bord d’une route rurale. Cette enquête fédérale examine également si les cuivres de la police ont entravé la justice pour protéger les soldats qui ont battu Greene à la suite d’une poursuite à grande vitesse.

Les images de la caméra corporelle des passages à tabac de Bowman et de Greene, qui ont eu lieu à moins de trois semaines et à 20 miles d’intervalle, sont restées secrètes avant que l’AP n’obtienne et ne publie les vidéos en 2021. Les cas faisaient partie d’une douzaine mis en évidence dans une enquête de l’AP qui a révélé une tendance des soldats et de leurs patrons à ignorer ou à dissimuler les preuves de passages à tabac, à détourner le blâme et à entraver les efforts visant à éradiquer les fautes.

La police d’État n’a enquêté sur l’attaque de Mr Bowman que 536 jours après qu’elle se soit produite et ne l’a fait que des semaines après que M. Bowman a intenté une action en justice. Il a finalement déterminé que M. Brown « s’était livré à des actions excessives et injustifiables », n’avait pas signalé l’usage de la force à ses supérieurs et avait « intentionnellement mal étiqueté » sa vidéo de caméra corporelle.

L’AP a découvert que M. Brown, qui patrouillait dans le nord de la Louisiane, avait été impliqué dans 23 incidents de recours à la force entre 2015 et sa démission en 2021 – dont 19 visaient des Noirs. M. Brown fait toujours face à des accusations d’État dans l’arrestation violente d’un autre automobiliste noir, une affaire dans laquelle il s’est vanté lors d’une conversation de groupe avec d’autres soldats que « cela me réchauffe le cœur de savoir que nous pourrions éduquer ce jeune homme ».

À la suite des rapports de l’AP, le ministère américain de la Justice a ouvert l’année dernière une vaste enquête sur les droits civils de la police d’État qui est toujours en cours.

La nuit où M. Bowman a été arrêté pour « utilisation inappropriée de la voie », M. Brown est arrivé sur les lieux après que des députés aient retiré de force M. Bowman de son véhicule et l’aient emmené au sol dans l’allée de sa maison à Monroe. Des enregistrements vidéo et de police montrent qu’il a battu M. Bowman 18 fois avec une lampe de poche en 24 secondes.

« Je ne résiste pas ! Je ne résiste pas ! M. Bowman peut être entendu crier entre les coups.

M. Brown est le fils de Bob Brown, un soldat de longue date qui a supervisé les enquêtes criminelles à l’échelle de l’État et, avant de prendre sa retraite, était le chef de cabinet de l’agence. L’aîné, M. Brown, est devenu le commandant en second de l’agence bien qu’il ait été réprimandé des années plus tôt pour avoir appelé ses collègues noirs le mot n et accroché un drapeau confédéré dans son bureau.