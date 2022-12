Un soldat de la guerre de Corée porté disparu identifié et enterré

CONCORD, NH (AP) – Les restes d’un soldat du New Hampshire qui a disparu pendant la guerre de Corée et qui serait mort plus tard dans un camp de prisonniers de guerre ont été inhumés jeudi, plusieurs mois après avoir été identifiés.

“C’était beau, vraiment beau, très touchant”, a déclaré sa nièce, Carlene Hartford, après le service à Littleton.

Le sergent de l’armée américaine. Alfred Sidney, 23 ans, de Littleton, a été porté disparu au combat en mai 1951 après que son unité a été attaquée près de Hangye, en Corée du Sud, a annoncé la Defense POW/MIA Accounting Agency. Deux ans plus tard, un survivant d’un prisonnier de guerre rapporta que Sidney avait été prisonnier de guerre et qu’il était mort en juillet 1951 dans un camp.

Après la guerre, des restes non identifiés ont été enterrés au National Memorial Cemetery of the Pacific à Honolulu, a indiqué l’agence.

En 2020, l’agence a exhumé certains des restes et les a envoyés à un laboratoire pour analyse.

Les restes de Sidney ont été identifiés en août grâce à des analyses dentaires et anthropologiques, des analyses d’ADN mitochondrial et des preuves circonstancielles, a indiqué l’agence.

Sidney était l’aîné de cinq enfants et aurait eu 95 ans vendredi. Il avait trois sœurs et un frère.

Hartford, qui ne l’a jamais rencontré, a déclaré que la plus belle partie de la cérémonie était de voir la seule sœur restante de Sidney, Patricia Lyons, 90 ans, présente, debout près de son cercueil.

“C’était touchant, réconfortant et émouvant de la voir réaliser ce rêve impossible de son retour à la maison”, a déclaré Hartford à propos de sa tante.

Hartford a déclaré au Caledonian-Record plus tôt cette année que la famille avait reçu un appel de l’agence en mars.

“Ils cherchaient l’oncle Alfred et espéraient de l’ADN de moi-même et de n’importe qui d’autre dans la famille, en particulier un homme”, a-t-elle déclaré. “J’ai pu retrouver l’un de mes cousins, qui était le fils du frère unique d’Alfred, ce qui a été crucial dans le processus.”

Hartford a également déclaré que sa mère, décédée en 2013, avait joué un rôle déterminant dans la tenue des registres familiaux et des documents d’ascendance.

Sidney étudiait pour une carrière en réfrigération au moment où il a été déployé en Corée. Il était considéré comme « le grand frère de tout le monde, le héros de tout le monde », avant la guerre, a déclaré Hartford.

En 2010, Sidney faisait partie des 28 prisonniers de guerre du New Hampshire morts en captivité qui ont été honorés de Purple Hearts à titre posthume. Seize des soldats ont servi pendant la Seconde Guerre mondiale et 12 ont servi pendant la guerre de Corée.

Sa famille prévoit de visiter le cimetière d’Hawaï le mois prochain, où une rosette sera placée à côté du nom de Sidney pour indiquer qu’il a été retrouvé.

Kathy McCormack, Associated Press