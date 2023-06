Un soldat de la Colombie-Britannique à la retraite conquiert le mont Everest, réalisant le rêve de sa vie

Deux ans après avoir pris sa retraite des Forces canadiennes, un homme d’East Sooke a atteint le sommet du monde.

James Sails, 37 ans, a terminé la randonnée de deux mois sur le mont Everest, la plus haute montagne du monde à 8 849 mètres d’altitude, le 24 mai à 5 h 45.

« C’est euphorique quand on y arrive. Cela devient un peu un état de rêve », a déclaré Sails, qui a dévoilé un petit drapeau canadien au sommet.

La quête des voiles pour conquérir le mont Everest fait suite à des années de préparation et d’ascension de certains des plus grands sommets du monde au Chili, en Équateur, en Argentine et en Afrique.

Comme la plupart des alpinistes purs et durs, atteindre le sommet du mont Everest était un objectif de toute une vie.

Tout a commencé il y a 25 ans lorsqu’il a vu le film Everest, qui raconte une tentative à l’échelle d’une montagne en 1996. Huit alpinistes sont morts.

Sails a passé 19 ans dans les Forces, d’abord en tant que soldat d’infanterie et plus tard dans des opérations spéciales qui ont ouvert la porte pour commencer à escalader des montagnes qui construiraient son curriculum vitae pour tenter le mont Everest.

Il a dit que son armée a aidé à s’entraîner avec résilience et force mentale.

« L’autre partie est que j’ai beaucoup de motivation », a déclaré Sails, dont la femme l’a exhorté à conquérir le mont Everest.

Il voulait aussi prouver à ses quatre enfants et ses huit nièces et neveux que tous les objectifs étaient possibles.

« J’avais besoin de leur montrer qu’il ne fallait pas ignorer sa peur, la vaincre. Cela m’a également aidé pendant que j’étais là-bas parce que je sentais qu’ils me regardaient tous.

Il y avait beaucoup de préparation pour s’entraîner pour l’expédition du mont Everest, principalement des sentiers de randonnée et des crêtes allant de l’oie galopante aux sentiers Juan de Fuca – parfois trois fois en une journée.

« La formation était facile à vivre dans un endroit comme Sooke. C’était comme un nouveau parc tous les jours, donc je ne me suis jamais ennuyé », a déclaré Sails.

Sails a déclaré que certaines personnes tentant le mont Everest ne sont pas prêtes à relever le défi.

Environ 600 personnes ont atteint le sommet du mont Everest cette année, dont 350 sherpas soutenant 250 clients. Treize alpinistes et sherpas ont été confirmés morts, et quatre autres sont portés disparus et présumés morts.

L’équipe de Sails a dépassé un grimpeur mort alors qu’ils quittaient le camp 4 et en a vu un autre alors qu’ils descendaient du sommet. Un autre grimpeur était sans oxygène lorsqu’ils l’ont dépassé, menant au sommet de la montagne. Il a disparu le lendemain.

Un membre de l’équipe a lutté tout au long de l’expédition et ses doigts ont été noircis par des engelures après avoir tenté le sommet.

Heureusement, l’équipe a atteint un taux de réussite de 75 % pour atteindre le sommet, ce qui est supérieur aux 50 % habituels.

« C’est une affaire sérieuse », a déclaré Sails. « Votre objectif est d’éviter toute erreur, car une seule erreur pourrait vous faire glisser de la montagne et vous retrouver à sept kilomètres en Chine. »

Sails a déclaré qu’être loin de sa famille était la partie la plus difficile pour lui.

« Vous vous réveillez dans une tente froide après avoir grimpé pendant 12 heures et vous vous demandez ce que vous faites ici avec des enfants à la maison, mais vous ne voulez pas céder à cela. Vous devez vraiment garder votre esprit là-dedans.

Sails a déclaré que maintenant qu’il avait atteint l’un des objectifs de sa vie, il mettrait l’alpinisme de côté pour le moment.

Mais son sens de l’aventure n’a pas faibli.

« J’ai toujours aimé voler. J’obtiendrai peut-être mon brevet de pilote », a-t-il dit.

