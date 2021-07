Un soldat de Fort Hood « qui a tiré et tué un manifestant armé de Black Lives Matter » est inculpé de meurtre

Un soldat de l’armée qui a tiré et tué un manifestant armé de Black Lives Matter lors d’une manifestation l’été dernier a été inculpé de meurtre.

Sgt. Daniel Perry, qui était en poste à Fort Hood, a également été accusé de voies de fait graves et de conduite mortelle dans la mort de Garrett Foster le 25 juillet à Austin, au Texas.

Sgt. Daniel Perry a été inculpé de meurtre, de voies de fait graves et de conduite mortelle Crédit : AP

Les accusations découlent de la fusillade en juillet 2020 du vétéran de l’Air Force Garrett Foster (vu à gauche avec sa fiancée) Crédit : Facebook

Perry s’est rendu à la prison du comté de Travis jeudi après-midi et a été libéré 15 minutes plus tard sous caution de 300 000 $.

Son avocat a déclaré que Perry se défendait lorsqu’il a tiré sur Foster, un vétéran de l’Air Force, et a exprimé sa déception que son client ait été inculpé.

« Le sergent Perry demande à nouveau simplement à toute personne qui souhaiterait s’engager dans un examen rétrospectif de cet incident de se voir piégée dans une voiture alors qu’un étranger masqué lève un AK-47 dans sa direction et réfléchit à ce qu’elle aurait pu faire si elle avait été confrontée à la décision à laquelle il était confronté en une fraction de seconde », a déclaré jeudi l’avocat Clint Broden.

Perry travaillait comme chauffeur Uber la nuit du tournage.

Il venait de déposer un client lorsqu’il s’est engagé dans une rue bloquée par un groupe de manifestants de Black Lives Matter manifestant contre la brutalité policière.

Il a arrêté sa voiture, klaxonné et quelques secondes plus tard, la police a déclaré que Perry avait conduit sa voiture vers la foule.

Perry était un sergent stationné à Fort Hood, au Texas. Il travaillait comme chauffeur Uber la nuit du tournage Crédit : Twitter

Foster, quant à lui, manifestait contre la brutalité policière avec sa fiancée Whitney Mitchell, une quadruple amputée Crédit : Facebook

Foster a été abattu peu après s’être approché de la voiture de Perry avec son fusil AK-47 dégainé. Il est contesté si oui ou non l’arme a jamais pointé sur Perry Crédit : 4Chan

La fiancée de Foster – Whitney Mitchell, une quadruple amputée qui utilise un fauteuil roulant – était dans la foule près de Foster.

Des manifestants, dont Foster, ont encerclé la voiture. L’homme de 28 ans portait un fusil AK-47, ce qui est légal en vertu des lois de l’État sur le portage ouvert.

La police a déclaré que Foster s’était approché de la voiture de Perry et que Perry avait sorti sa propre arme, blessant mortellement Foster avant de partir et d’appeler le 911.

Une divergence clé dans l’affaire est de savoir si Foster a ou non levé son arme sur Perry avant que les coups de feu mortels ne retentissent.

Les avocats de Perry ont contesté que Foster l’ait fait, et Perry a réagi en état de légitime défense.

Un certain nombre de témoins, quant à lui, ont contesté qu’il n’ait jamais pointé le fusil, gardant le canon pointé vers le sol.

Foster accompagnait régulièrement sa fiancée aux manifestations, ont déclaré des amis Crédit : Facebook

Le vétéran de l’Air Force avait 28 ans lorsqu’il est décédé Crédit : Facebook

Perry a été arrêté à la suite de la fusillade, puis libéré sans inculpation dans l’attente d’une enquête.

Ses avocats disent que les manifestants qui entouraient Perry avaient frappé et donné des coups de pied dans son véhicule, et Foster s’est approché de lui et a fait signe avec son arme à Perry de baisser sa vitre.

Estimant qu’il était un agent des forces de l’ordre, il s’est conformé, disent-ils, mais lorsque Foster aurait réalisé qu’il n’était pas un flic et a été licencié en « légitime défense ».

« Il est important de noter que la norme de preuve requise pour un acte d’accusation est nettement inférieure à la norme de preuve requise pour une condamnation », a déclaré l’avocat de Perry, Clint Broden, dans un communiqué.

Le procureur du comté de Travis, Jose Garza, a déclaré jeudi lors d’une conférence de presse que le grand jury avait examiné les preuves de deux enquêtes distinctes pour renvoyer les actes d’accusation contre Perry.

Ils ont examiné plus de 150 pièces à conviction et interrogé 22 témoins.

Garza a déclaré que Perry avait refusé de témoigner devant le grand jury, mais que l’avocat de Perry avait fourni un paquet contenant des informations, qui ont été partagées avec le grand jury, à l’exception des détails non admissibles dans un procès.

« Dans ce cas, on nous a particulièrement présenté une vaste collection de preuves pour examen par le grand jury », a déclaré Garza.

Garza a déclaré que son bureau prévoyait de demander à Perry de remettre ses armes à feu, en plus d’autres conditions, pour sa libération.