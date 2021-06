Un soldat de Fort Hood «disparaît quelques jours après son mariage» – et sa famille soupçonne un acte criminel

Un soldat de FORT Hood a disparu mercredi quelques jours seulement après son mariage, sa famille affirmant qu’il y avait un acte criminel impliqué dans sa disparition.

Abram Salas II, 21 ans, ne s’est pas présenté au travail le 23 juin et les tentatives de le contacter par le biais des forces de l’ordre, de sa chaîne de commandement et de sa famille ont échoué.

Abram Salas II, 21 ans, a disparu mercredi Crédit : Facebook

Il aurait quitté Fort Hood de son propre chef pour des raisons inconnues Crédit : Getty

Dans un communiqué de presse publié samedi, les responsables de Fort Hood ont déclaré que Salas aurait quitté la base de son propre chef, mais pour des raisons inconnues.

Le communiqué ajoute qu’il se trouve dans la région de San Antonio.

Pourtant, la famille du natif d’El Paso affirme que sa disparition est liée à son mariage seulement cinq jours auparavant.

La famille a déclaré à KWTX qu’elle n’avait pas rencontré sa femme mais qu’elle était nettement plus âgée que le soldat.

Salas s’est marié cinq jours avant sa disparition, selon sa famille Crédit : Facebook

La famille affirme avoir rencontré sa femme il y a deux semaines Crédit : Facebook

Salas avec une femme non identifiée Crédit : Facebook

Il est rapporté qu’il n’avait parlé à personne de la femme, qu’il n’avait rencontrée que deux semaines auparavant, et la famille a appris le mariage via les réseaux sociaux.

La famille a également affirmé que Salas avait quitté la caserne militaire deux semaines avant sa disparition lorsqu’elle soupçonnait qu’il avait rencontré sa femme.

« Il s’est marié et tout le monde l’a découvert sur les réseaux sociaux, et personne ne connaissait cette personne auparavant », a déclaré sa tante Teresa Kiphen à KWTX.

La famille a demandé de plus amples informations alors que la mère et le père de Salas se rendaient dimanche de leur domicile à El Paso à la base de Killeen.

« S’il vous plaît, s’il vous plaît, où que vous soyez, appelez quelqu’un de la famille s’il vous plaît », a déclaré l’oncle de Salas, Jamie Miranda.

« Et si quelqu’un sait quelque chose, s’il vous plaît, dites quelque chose.

Salas est originaire du Texas et sa famille n’a pas pu le contacter Crédit : Facebook

Sa famille pense qu’il y a eu un acte criminel dans sa disparition Crédit : Facebook

Il survient après la disparition très médiatisée du soldat de Fort Hood Vanessa Guillén en 2020, dont le corps a ensuite été retrouvé démembré et enterré sous le béton.

Des enquêteurs fédéraux et militaires ont déclaré que Guillén avait été tué et démembré par son compagnon d’armes Aaron David Robinson, 20 ans.

Robinson s’est suicidé alors que les autorités tentaient de l’arrêter.

Le Congrès a commencé à enquêter sur les morts mystérieuses, les disparitions et les agressions sexuelles à Fort Hood en septembre après avoir été mis en évidence par le meurtre de Guillén.

Deux autres soldats Navajo sont morts à la base après la disparition de Guillén.

Le spécialiste de l’armée Miguel Yazzie est décédé le 2 juillet et le soldat Carlton Chee est décédé après s’être effondré lors d’un exercice d’entraînement le 2 septembre.

Il intervient après la disparition et la mort de Vanessa Guillén à Fort Hood l’année dernière Crédit : Fort Hood

Elle a été assassinée et démembrée par son compagnon d’armes Aaron David Robinson, 20 ans Crédit : Facebook

Yazzie et Chee marquent les 27e et 28e décès à Fort Hood l’année dernière seulement.

« Il y a eu 28 soldats qui ont perdu la vie sur la base et je suis sûr que les familles veulent savoir ce qui se passe et se passe sur la base », a déclaré le président de la nation Navajo, Jonathan Nez.

L’enquête du Congrès était dirigée par les représentants démocrates Stephen Lynch et Jackie Speier, qui président respectivement le sous-comité du Comité de surveillance et de réforme sur la sécurité nationale et le sous-comité des services armés sur le personnel militaire.

Les enquêtes des deux sous-comités se sont concentrées sur la question de savoir si les décès récents « peuvent être symptomatiques de déficiences sous-jacentes en matière de leadership, de discipline et de moral tout au long de la chaîne de commandement ».

Les représentants ont promis de divulguer les conclusions de l’enquête aux familles des soldats décédés « qui ont peut-être été défaillants par un système et une culture militaires qui étaient en fin de compte responsables de leurs soins et de leur protection ».

Fort Hood compte plus de 60 000 personnes, dont près de 37 000 militaires.

Salas est décrit comme hispanique, mesurant environ 5 pieds 6 pouces, et a les cheveux noirs et les yeux bruns.

L’armée a déclaré qu’il conduisait peut-être une Dodge Dart blanche à quatre portes avec une plaque d’immatriculation texane NFP-2796.

Si vous voyez Salas ou avez des informations sur sa localisation, contactez le bureau de la police militaire au (254) 288-1131.