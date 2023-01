Un soldat canadien de la Première Guerre mondiale identifié 106 ans après sa mort en France

Après une décennie de travail retraçant l’ADN sur plusieurs générations, les restes d’un soldat de Vancouver ont été identifiés plus de 100 ans après sa mort en France.

Les restes du cap. Percy Howarth, un soldat de la Première Guerre mondiale, a été découvert lors d’un processus de déminage de munitions à Vendin-le-Vieil, en France, en 2011, mais il aura fallu 10 ans d’experts pour fouiller dans son arbre généalogique pour trouver un parent vivant de son lignée maternelle avant qu’il puisse être identifié.

Howarth avait 23 ans lorsqu’il a combattu avec le 7e bataillon d’infanterie canadien lors de la bataille de la cote 70 près de Lens, en France, en août 1917, et on présume qu’il est mort au combat.

Plus de 10 000 Canadiens sont morts, ont été blessés ou ont disparu au cours de cette bataille, dont 140 hommes du bataillon d’infanterie de Howarth, dont 118 n’ont pas de sépulture connue.

Sarah Lockyer, coordonnatrice de l’identification des victimes pour le ministère de la Défense nationale et les Forces armées canadiennes, a déclaré que la liste des personnes à qui pourraient appartenir les restes était longue.

Il était clair que les restes étaient un Canadien du titre de métal sur l’épaule de l’uniforme.

Un sifflet trouvé avec les restes suggérait que la personne était classée plus haut qu’un soldat, a déclaré Lockyer, mais il n’y avait aucun détail sur l’unité spécifique avec laquelle la personne se trouvait.

“Nous devons prendre en compte toutes les unités qui ont traversé cette zone spécifique du champ de bataille de la bataille de la cote 70”, a-t-elle déclaré.

“Donc, cela fait une très longue liste pour commencer, ce qui rend d’autant plus compliqué et prend beaucoup plus de temps pour essayer de comprendre qui est cette personne.”

Des estimations de l’âge et de la taille des restes ont été utilisées pour réduire un peu plus la liste jusqu’à ce qu’il reste quelques dizaines de noms des candidats les plus probables.

Commence alors la chasse aux parents vivants des soldats figurant sur la liste restreinte qui seraient prêts à faire tester leur ADN.

Le seul ADN qui pouvait être extrait des os était un type spécifique transmis de la mère à l’enfant.

Afin de confirmer ou d’infirmer Howarth, les experts devaient trouver quelqu’un vivant de sa lignée maternelle.

Les quatre sœurs de Howarth sont mortes sans enfant.

Sa mère était enfant unique.

«Alors, nous avons dû aller voir la grand-mère de Percy et voir si elle avait des sœurs, et nous sommes au début des années 1800 à ce stade, puis découvrir les sœurs de la grand-mère et voir si nous pouvions retrouver quelqu’un qui tombe dans la lignée maternelle qui est en vie aujourd’hui », a déclaré Lockyer.

En 2021, un parent éloigné a été retrouvé qui, selon Lockyer, “n’avait aucune idée” de qui était Howarth, mais était disposé à faire tester son ADN, confirmant que ses restes avaient été retrouvés.

Il faudra encore un an pour que ses proches soient identifiés.

“Ça a pris un temps fou. Cela a pris beaucoup plus de temps qu’aucun d’entre nous ne le souhaitait, mais le résultat nie le fait que cela a pris beaucoup de temps », a déclaré Lockyer.

« Parce que ce qui est important, c’est que Percy retrouve son nom, n’est-ce pas ? C’est ce qui compte. Donc, c’est assez spécial.

Un communiqué du ministère de la Défense nationale indique que la famille de Howarth a été informée et qu’il sera enterré « dès que possible » au cimetière britannique de Loos de la Commonwealth War Graves Commission en France.

Lockyer a déclaré qu’ils espéraient enterrer trois ensembles de restes qui ont été identifiés en même temps et qu’elle espère rencontrer la famille de Howarth lors de la cérémonie.



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 16 janvier 2023.