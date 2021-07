Un soldat britannique tombe de 15 000 pieds après l’échec d’un parachute et survit

Un soldat britannique a survécu à une chute de 15 000 pieds après s’être écrasé sur le toit d’une maison californienne le 6 juillet lors du saut à haute altitude basse (HALO) alors que son parachute ne s’était pas complètement ouvert lors de l’exercice d’entraînement avec les troupes américaines. L’identité du parachutiste n’a pas été divulguée et l’ambassade britannique n’a pas révélé l’unité du soldat britannique ni avec quelles troupes américaines il s’entraînait. On sait que l’exercice était mené depuis Camp Roberts, une base de la Garde nationale californienne, a déclaré le porte-parole de la Garde nationale à Military.com.

Comme le parachute ne s’est pas déployé, il l’a envoyé dans une spirale descendante au-dessus du ciel de Via Celo, Atascadero, à environ 322 kilomètres au nord de Los Angeles, suivi d’un crash à travers le toit d’une maison inhabitée et d’un atterrissage dans sa cuisine. Heureusement, personne n’était à la maison au moment de l’accident et les voisins ont appelé le 911 et se sont précipités pour l’aider après l’avoir vu s’écraser dans la maison, laissant un énorme trou sur le toit de tuiles.

Des images de l’accident ont été partagées sur Twitter par l’US Army WTF ! Moments du 10 juillet avec une légende : Airborne.

Les internautes ont rempli la section des commentaires et ont sauté sur l’occasion pour faire des blagues sur la situation. La page Facebook officielle du département de police d’Atascadero, qui a répondu à l’accident, a partagé des détails sur la santé du soldat. Il a été partagé qu’il était conscient mais étourdi par la douleur et n’a subi aucune blessure grave qui a été traitée par les services d’incendie et d’urgence d’Atascadero et il a été emmené à l’hôpital.

Un porte-parole de l’ambassade britannique a déclaré à un média qu’il se rétablissait bien maintenant. Ils ont en outre ajouté que l’armée britannique s’efforçait toujours de minimiser les dommages causés par de tels accidents et ont exprimé leur gratitude envers les résidents locaux et leur soutien.

Les sauts HALO impliquent généralement de sortir d’un avion à une altitude allant jusqu’à 35 000 pieds, mais de ne pas ouvrir le parachute tant que l’on n’est pas à 6 000 pieds ou moins, selon le manuel de terrain de l’armée américaine 2014 Military Freefall Operations.

