Un soldat britannique sur quatre est “dangereusement” en surpoids – médias

Un commandant vétéran a critiqué les responsables pour leur “manque de leadership” concernant le poids des soldats

Un quart de tous les soldats britanniques sont “dangereusement” en surpoids ou obèses, selon les statistiques consultées par le Mail dimanche, alimentant une crise sanitaire croissante dans les rangs. Près de 40 000 des 145 000 membres de l’armée britannique ont été classés en surpoids au cours des cinq dernières années.

La statistique alarmante »représente un manque de leadership parmi ceux qui sont chargés de s’assurer que les troupes sous leur commandement restent en forme et en bonne santé et prêtes à se battre», a déclaré l’ancien commandant britannique, le colonel Richard Kemp, au Mail.

“Chaque militaire ou femme en surpoids est devenu en surpoids en servant», a poursuivi le vétéran, qui a dirigé les troupes britanniques en Afghanistan. “Permettre à la santé des soldats de décliner de cette manière revient à négliger un système d’arme ou un véhicule de combat dans la mesure où il ne peut pas fonctionner en cas de besoin.”

Lire la suite L’armée américaine va étendre la règle du poids – médias

Le service aurait dû licencier médicalement quelque 5 200 soldats en surpoids depuis 2010, dont un soldat de 420 livres (191 kg) lâché après avoir échoué aux tests de condition physique obligatoires. Plus de 800 des personnes licenciées pesaient plus de 252 livres (114 kg). Cependant, un porte-parole du ministère de la Défense a averti que «le personnel peut avoir plusieurs causes répertoriées dans une décharge médicale, il se peut donc qu’il n’ait pas été renvoyé spécifiquement pour des problèmes liés au poids.”

Mais les kilos en trop peuvent faire des ravages au-delà de la simple réduction de la forme physique. Les statistiques du ministère consultées par le Mail révèlent que plus de 1 100 militaires ont développé un diabète de type II, 1 113 ont reçu un diagnostic d’hypertension artérielle et 100 ont une maladie cardiaque. Depuis 2014, 850 soldats se sont vu prescrire des pilules amaigrissantes, tandis que 60 ont subi une liposuccion.

L’ancien chef de l’armée, Lord Dannatt, a déclaré au Mail que si le poids de “jeunes soldats en surpoids« n’a pas pu être contrôlé »,ils devraient être licenciés», décrivant le «problème d’obésité et de surpoids” comme “beaucoup une question de chaîne de commandement.”

“L’application rigoureuse des tests d’aptitude physique est essentielle», a poursuivi Dannatt, affirmant que les commandants laissaient les soldats plus âgés se tirer d’affaire malgré leur prise de poids, car leurs rôles devenaient moins actifs.

Selon la propre mesure de la composition corporelle de l’armée, qui prend en compte à la fois l’indice de masse corporelle et la mesure de la taille les plus couramment utilisés, près de 40 000 soldats risquent des problèmes de santé en raison de leur taille, selon le Mail.