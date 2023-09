Un soldat britannique en attente de procès dans une affaire de terrorisme s’est évadé de prison – National

La police métropolitaine de Londres est à la recherche de Daniel Abed Khalife, un soldat de l’armée britannique accusé d’avoir posé de fausses bombes sur une base militaire et d’avoir violé la loi britannique sur les secrets officiels.

Dans un communiqué publié en ligne mercredi, la police a déclaré que Khalife, 21 ans, s’était évadé d’une prison du sud-ouest de Londres.

Il attendait son procès et s’est échappé de Wandsworth, a indiqué la police.

Aucune explication sur la manière dont il s’est enfui n’a été fournie.

Khalife est accusé d’avoir placé trois cartouches avec des fils à l’extérieur d’un site du ministère de la Défense en janvier, selon la BBC. Il a nié toutes les accusations portées contre lui.

Photo non datée publiée par la police métropolitaine de Daniel Abed Khalife, 21 ans, qui a disparu du HMP Wandsworth le mercredi 6 septembre 2023, peu avant 8 heures du matin, où il était détenu en attente de procès pour infractions terroristes et violations présumées de la Loi sur les secrets officiels. Il a nié toutes les accusations portées contre lui. (Police métropolitaine via AP).



« Nous avons une équipe d’officiers qui mènent des enquêtes approfondies et urgentes afin de localiser et d’arrêter Khalife le plus rapidement possible », a déclaré le Cmdr. Dominic Murphy, chef du commandement antiterroriste du Met, a déclaré dans un communiqué de presse. « Cependant, le public peut également nous aider et si quelqu’un voit Khalife ou a des informations sur l’endroit où il pourrait se trouver, veuillez appeler immédiatement le 999.

À la mode maintenant La Banque du Canada maintient son taux directeur mais laisse la porte ouverte à de futures hausses

Des clients d’Air Canada expulsés de l’avion pour avoir refusé un siège couvert de vomi

L’histoire continue sous la publicité

« Je tiens également à rassurer le public sur le fait que nous n’avons aucune information indiquant, ni aucune raison de croire que Khalife constitue une menace pour le grand public, mais notre conseil si vous le voyez est de ne pas l’approcher et d’appeler le 999 immédiatement. »

Khalife a été vu pour la dernière fois portant un T-shirt blanc, un pantalon à carreaux rouges et blancs et des bottes marron à embout en acier. La police a déclaré qu’il se trouvait très probablement dans la région de Londres.





2:07

Un policier admet être l’un des pires violeurs en série du Royaume-Uni



– avec des fichiers de The Associated Press