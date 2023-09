Un soldat britannique en attente de jugement pour des accusations liées au terrorisme s’évade de la prison de Londres

Une chasse à l’homme urgente a été lancée contre un soldat britannique en attente de procès pour des accusations liées au terrorisme, qui s’est évadé d’une prison du sud-ouest de Londres, a annoncé mercredi la police antiterroriste du pays.

La police a déclaré que Daniel Abed Khalife, accusé d’avoir posé de fausses bombes sur une base militaire et d’avoir violé la loi britannique sur les secrets officiels, avait disparu de la prison de Wandsworth mercredi matin.

« Nous avons une équipe d’officiers qui mènent des enquêtes approfondies et urgentes afin de localiser et arrêter Khalife le plus rapidement possible », a déclaré le commandant Dominic Murphy, chef du commandement antiterroriste de la police métropolitaine.

Murphy a déclaré à Sky News que Khalife était vêtu d’un uniforme de cuisine composé d’un T-shirt blanc et d’un pantalon à carreaux rouges au moment de son évasion, ajoutant qu’il n’y a aucune preuve qu’il porte toujours cette tenue. Aucune explication officielle sur la manière dont Khalife s’est échappé n’a été fournie.

Murphy a déclaré qu’il n’y avait aucune information suggérant que Khalife constituait une menace pour le grand public, mais a exhorté toute personne susceptible de le voir à ne pas l’approcher.

La police a alerté les ports et les aéroports de l’évasion de Khalife.

Khalife, 21 ans, a nié toutes les accusations portées contre lui.