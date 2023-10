Un soldat anglo-israélien blessé par une grenade du Hamas décrit « l’anarchie totale » provoquée par une attaque surprise | Nouvelles du monde

Le coin gauche du front de Yoav est maintenu par des agrafes métalliques là où des éclats d’obus l’ont frappé avec un lance-roquettes ou une grenade. Il ne sait pas lequel, ni ne se souvient exactement quand cela s’est produit, mais cela n’a pas vraiment d’importance. Il a une longue entaille au cou causée par une balle qui, miraculeusement, n’a pas sectionné son artère carotide.

Attention – cette histoire contient des photos de blessures sur le champ de bataille ci-dessous

« Je me souviens de l’avoir constamment touché, en attendant que le sang explose sur le côté. Et cela n’est jamais arrivé », dit-il.

Parlant avec clarté, mais avec parfois de longues pauses pour se ressaisir, le jeune juif britannique venu en Israël en 2018 pour servir son pays, décrit la matinée du 7 octobre.

Le matin qui a changé Israël.

La ville de Gaza réduite en ruines



Il déclare : « Nous recevons des appels à la radio selon lesquels ils identifient des centaines et des centaines de terroristes qui courent et atteignent la frontière, détruisant la clôture et se dirigeant vers Israël.

« En réponse, nous nous sommes divisés en différents groupes et nous sommes rendus dans différentes villes, villages et kibboutzim.

« Nous nous dirigeons vers l’endroit où nous avons reçu le rapport et, alors que nous tournons au coin, ils ouvrent le feu sur nous. »

Yoav ajoute : « Il devait y en avoir environ six ou sept et nous n’avions aucun moyen de réagir.

« Je dis à mon chauffeur d’appuyer sur l’accélérateur et nous essayons de les contourner, et à mesure que nous les contournons, nous rencontrons encore plus de terroristes.

« Difficile de se souvenir exactement, je ne pouvais pas vraiment compter à l’époque, mais il devait y en avoir entre 50 et 60.

« Nous avons continué à être touchés par des tirs et des tirs.

« Et alors que nous avancions, nous avons perdu le contrôle de notre véhicule comme un RPG [rocket-propelled grenade] heurte l’avant de notre véhicule, ce qui nous cause un accident.

« Et puis nous sommes restés coincés et nous avons continué à recevoir des tirs.

« Nous pouvons voir derrière nous qu’ils courent vers le kibboutz, et nous pouvons voir devant nous qu’ils courent vers les autres villages, villes et kibboutz qui sont plus loin, plus loin en Israël. »

Image:

Nous avons « fait de notre mieux pour reprendre la base », a-t-il déclaré.





« Une grenade a explosé à côté de moi »

Cette scène se répétait désormais dans les kibboutzim, les villages et les villes le long de la frontière. Gaza enveloppe.

Il était à peine 7h du matin.

Yoav continue son histoire en disant : « Nous avons été touchés par un autre RPG, ce qui a blessé mon chauffeur.

« Cela lui a arraché la moitié de son bras et la moitié de sa jambe et alors que nous restons assis là, nous continuons à être touchés par de plus en plus de tirs.

« L’un des lance-roquettes a touché l’arrière du véhicule et le véhicule s’est rempli de fumée. J’ai donc dû ouvrir ma portière pour ne pas nous étouffer.

« Quand je l’ai fait, soit un autre RPG, soit une grenade a explosé à côté de moi et m’a projeté des éclats d’obus sur le côté du visage. »

Image:

Yoav a été grièvement blessé





Le commandant de Yoav est arrivé et l’a aidé à monter le conducteur dans un véhicule en état de marche.

C’est seulement à ce moment-là qu’il a découvert ce qui était arrivé au troisième soldat dans sa jeep.

« Alors que nous partions, nous sommes venus chercher mon radio, que nous pensions également blessé, mais nous avons réalisé qu’il l’était déjà », Yoav fait une pause et cherche les mots. « Il a déjà été tué au combat. »

Netanyahu : « Êtes-vous prêt pour la suite ? »



« Nous n’avons plus le contrôle »

La bataille du kibboutz Kerem Shalom a duré des heures, alors que les habitants attendaient un renfort militaire.

Le nombre de morts n’a pas encore été officiellement établi.

Avec un opérateur radio mort et un chauffeur grièvement blessé, Yoav a dû se replier vers sa base.

Il est désormais 7h30 du matin, mais le combat de Yoav est loin d’être terminé.

Image:

« Nous sommes une très petite force, donc nous étions assez limités dans nos options », a déclaré Yoav.





« Alors que nous nous dirigeons vers la base, nous continuons à être touchés par des tirs réels et d’autres RPG. Autour de nous, c’est un chaos complet et total », explique-t-il.

« C’est très difficile à décrire.

« Je veux dire, à mesure que nous nous rapprochons de la base, nous avons compris que nous n’avions plus de contrôle sur la base. »

Il poursuit : « Nous franchissons les portes de la base et nous pénétrons à l’intérieur.

« Et nous assistons à un spectacle d’anarchie totale – des véhicules en flammes qui ont explosé à cause d’autres types d’engins explosifs – et des soldats dispersés partout.

« Nous faisons de notre mieux pour centraliser tous les blessés et amener les ambulanciers, les médecins et toute l’équipe médicale pour commencer à les soigner. »

Yoav ne tarit pas d’éloges à l’égard des médecins : « Je n’ai jamais rien vu de pareil.

« Ils ont tout mis de côté et ils ont continué.

« Ils ont littéralement gardé ces garçons en vie pendant environ cinq à six heures jusqu’à ce que l’évacuation puisse nous atteindre.

« Et pendant ce temps, pendant que les médecins soignent les garçons, soignent mes soldats, nous faisons de notre mieux pour reprendre la base autant que possible.

« Mais nous sommes une très petite force, donc nos options étaient assez limitées. »

Les gens se précipitent pour se faire soigner à l’hôpital de Gaza



« Tout le monde en Israël connaît quelqu’un qui est mort »

En début d’après-midi, le support de sauvegarde commence à faire son apparition.

Petit à petit, les Forces de défense israéliennes (FDI) ont commencé à reprendre le contrôle de la base.

Vers 18 heures ce soir-là, près de douze heures après avoir été blessé par balle par un éclat d’obus, Yoav a été transporté par avion à l’hôpital.

Yoav dit : « C’est juste un miracle [that I survived].

« Mon commandant d’unité et mon commandant adjoint d’unité ont tous deux été tués au combat.

« Et d’autres soldats de notre unité, et d’autres collègues que j’ai rencontrés au cours de mon service dans l’armée, [friends] avec qui j’ai suivi des cours et d’autres avec qui j’ai rédigé.

« Je ne pense pas qu’il y ait actuellement quelqu’un dans le pays qui ne connaisse pas quelqu’un qui n’a pas été tué au combat. »

La perte de ses proches a déterminé Yoav à reprendre le combat.

Il dit : « Je veux rejoindre. Tous mes soldats sont toujours là.

« J’ai besoin d’un peu plus de temps pour récupérer, mais j’espère que d’ici une semaine ou deux, je serai assez fort et assez capable pour revenir les rejoindre.

« Nous n’avons pas d’autre choix que de défendre notre pays et nous continuerons à le défendre.

« Nous avons été confrontés à d’horribles tragédies dans le passé et, en tant que peuple, nous savons comment nous en sortir.

« Cela prendra du temps. C’est un long processus, mais nous en sortirons plus forts de l’autre côté. »