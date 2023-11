Un soldat américano-israélien poignardé par un adolescent alors qu’il patrouillait à Jérusalem

Nouvelles

Une Israélo-Américaine qui défendait un kibboutz contre l’attaque terroriste du Hamas du 7 octobre a été poignardée à mort par un jeune de 16 ans lundi.

Le sergent. Elisheva Rose Ida Lubin, 20 ans, de Géorgie, patrouillait dans la vieille ville de Jérusalem avec deux autres policiers lorsqu’elle a été attaquée par l’agresseur adolescent, a rapporté le Wall Street Journal.

Lubin a été grièvement blessée lors de l’attaque, succombant plus tard à ses blessures.

Un deuxième policier a été légèrement blessé, tandis qu’un troisième a repoussé l’agresseur adolescent, qui, selon la police israélienne, était un Palestinien de 16 ans résidant à Sa’ir, à Jérusalem-Est.

Le lendemain, les Forces de défense israéliennes ont traqué l’adolescent « terroriste » lors d’un raid dans un camp de réfugiés – ce qui a déclenché des affrontements entre soldats et Palestiniens locaux.

“La cartographie a été réalisée en préparation de la démolition de la maison du terroriste qui a perpétré l’attaque au couteau hier à Jérusalem”, » a déclaré Tsahal sur X.

“Au cours de l’activité, les suspects ont lancé des pierres et des cocktails Molotov sur les forces qui ont répondu par des tirs, des blessures ont été constatées.”

Le tueur a été abattu par d’autres agents de la police des frontières, selon la presse israélienne.

Tout au long de la nuit, Tsahal aurait arrêté 28 personnes recherchées, dont 11 associées au Hamas, et détruit un entrepôt d’armes « contenant des bouteilles de gaz et d’autres matériels destinés à la préparation d’explosifs ».

Selon le Temps juif d’AtlantaLubin vivait à Dunwoody, une banlieue nord d’Atlanta.

Elle a immigré en Israël depuis les États-Unis en août 2021 et a rejoint la police des frontières israélienne dans le cadre de son service militaire en mars 2022.

Lubin a été désignée comme « soldat solitaire », ce qui signifie qu’elle vivait en Israël sans sa famille.

Elle vivait dans le kibboutz Sa’ad, dans le sud d’Israël, l’un des nombreux endroits ciblés par le Hamas lors de son attaque surprise le mois dernier.

Le présumé dernière vidéo capturée des spectacles de Lubin elle salue et sourit à la caméra alors qu’elle dit à sa famille qu’elle les aime.

“Marty, les filles et moi avons le cœur brisé par la tragique nouvelle de la mort de Rose Lubin”, » a déclaré le gouverneur de Géorgie, Brian Kemp.

“Son courage et son engagement à combattre le mal sont une source d’inspiration pour nous tous, et nous continuerons à garder sa famille et ses proches dans nos pensées et nos prières pendant cette période difficile.”

Les soldats représentent environ 340 des 1 400 morts signalées par Israël depuis la première incursion transfrontalière du Hamas.

Le nombre de morts palestiniens a dépassé les 10 000, dont de nombreuses femmes et enfants, selon les responsables du Hamas.