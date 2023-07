Un soldat américain qui est entré en Corée du Nord a purgé une peine dans une prison sud-coréenne: officiel

Un soldat américain qui a purgé environ deux mois dans une prison sud-coréenne pour voies de fait aurait été détenu mercredi par la Corée du Nord après avoir traversé la frontière fortement fortifiée sans autorisation, ont indiqué des responsables.

Le soldat – identifié par l’armée américaine comme Travis King, un soldat de deuxième classe qui est dans l’armée depuis 2021 – a traversé la frontière « volontairement et sans autorisation », a déclaré le porte-parole des forces américaines en Corée, le colonel Isaac Taylor.

Le Commandement des Nations Unies a déclaré qu’il avait participé à une tournée d’orientation dans la zone de sécurité conjointe (JSA), ajoutant qu’il était soupçonné d’être détenu par la Corée du Nord et qu’il travaillait avec l’armée de Pyongyang pour « résoudre cet incident ».

« King a été libéré le 10 juillet après avoir purgé environ deux mois dans une prison sud-coréenne pour voies de fait », a déclaré à l’AFP un responsable de Séoul.

La police sud-coréenne a déclaré à l’AFP que King avait fait l’objet d’une enquête pour voies de fait en septembre 2022, mais qu’il n’était pas détenu à l’époque.

CBS News, citant des responsables américains, a rapporté que le soldat de rang inférieur était escorté chez lui aux États-Unis pour des raisons disciplinaires, mais a réussi à quitter l’aéroport et à rejoindre le groupe de touristes.

Le chef du Pentagone, Lloyd Austin, a déclaré aux journalistes que Washington « surveillait de près et enquêtait sur la situation ».

La Corée du Nord et la Corée du Sud restent techniquement en guerre car la guerre de Corée de 1950-1953 s’est terminée par un armistice plutôt que par un traité de paix, avec une zone démilitarisée le long de la frontière.

Des soldats des deux camps s’affrontent à la JSA au nord de Séoul, qui est supervisée par le Commandement des Nations Unies. C’est aussi un site touristique populaire et des centaines de visiteurs visitent chaque jour la partie sud-coréenne.

L’ancien président américain Donald Trump a rencontré le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un au village de la trêve de Panmunjom en 2019 et s’est même tenu sur le sol nord-coréen après avoir franchi la ligne de démarcation.

Un témoin oculaire qui a déclaré qu’ils participaient à la même tournée JSA a déclaré à CBS News que le groupe avait visité l’un des bâtiments du site lorsque « cet homme émet un fort » ha ha ha « et court juste entre certains bâtiments ».

Ils ont dit:

Je pensais que c’était une mauvaise blague au début mais, quand il n’est pas revenu, j’ai réalisé que ce n’était pas une blague et puis tout le monde a réagi et les choses sont devenues folles.

Pas de soldats nord-coréens

Quelques heures plus tard, la Corée du Nord a tiré deux missiles balistiques à courte portée dans la mer, selon l’armée sud-coréenne – une réponse apparente à l’arrivée d’un sous-marin nucléaire américain en Corée du Sud mardi, la première visite de ce type depuis 1981.

Les lancements de missiles balistiques n’étaient probablement pas liés au passage du soldat américain à la frontière, « mais un tel incident n’arrange pas les choses », a déclaré Leif-Eric Easley, professeur à l’Université Ewha de Séoul.

Easley a ajouté :

Le régime de Kim est susceptible de traiter un frontalier comme une menace pour l’armée, le renseignement et la santé publique, même s’il est plus probable qu’un tel individu soit en détresse mentale et agisse de manière impulsive en raison de problèmes personnels.