Un soldat américain grièvement blessé lors de l’opération sur la jetée de Gaza, 2 autres militaires blessés

Un soldat américain affecté à la mission sur la jetée de Gaza a été grièvement blessé jeudi et évacué médicalement vers Israël, ont confirmé deux responsables de la défense à USNI News.

Le soldat travaillait sur la plate-forme de transit située à trois kilomètres au large de la côte de Gaza, où des camions remplis de colis d’aide sont conduits depuis des cargos jusqu’à des embarcations de l’armée, ont déclaré les responsables de la défense à USNI News. Au moment de la blessure, le cargo roulier MV Bénéfices était attaché à la plate-forme.

Le vice-amiral Brad Cooper, commandant adjoint du Commandement central américain, a déclaré jeudi aux journalistes qu’un total de trois militaires avaient été blessés dans des incidents en mer non liés aux combats.

« Trois blessés, dont deux très légers, ont repris leurs fonctions. Une personne est soignée dans un hôpital israélien local », a déclaré Cooper aux journalistes lors d’un briefing jeudi au Pentagone.

Les responsables n’ont mentionné aucune attaque ou incident visant directement la jetée ou la zone de rassemblement à deux milles de la côte.

La jetée est en service depuis la semaine dernière, fournissant de l’aide à Gaza. Les camions sont chargés à Chypre et naviguent vers la zone de transit au large de la côte. De là, les camions se dirigent vers des embarcations de l’armée américaine et naviguent jusqu’à la jetée ancrée sur la plage de Gaza. Après leur arrivée, les fournitures humanitaires sont traitées dans une zone de triage avant d’être acheminées vers différents entrepôts et points de distribution.

« Au cours des derniers jours, nous avons livré plus d’un million de livres d’aide aux Palestiniens. Nous pouvons tous nous sentir bien à ce sujet », a déclaré Cooper.

Annoncé il y a trois mois lors du discours annuel sur l’état de l’Union du président Joe Biden, des embarcations de l’armée et des navires de transport de la marine sont partis en mars pour la Méditerranée pour une mission logistique conjointe au-dessus des côtes (JLOTS) visant à aider les Palestiniens dans la bande de Gaza déchirée par la guerre. Cet effort inclut la 7e brigade de transport de l’armée américaine et le Naval Beach Group One de la marine américaine.

Cooper et un responsable de l’Agence américaine pour le développement international ont résumé la première semaine des opérations humanitaires sur le quai pour les journalistes du Pentagone.

« Le corridor maritime est un processus complexe en plusieurs étapes par lequel l’aide est acheminée vers des organisations humanitaires prêtes à faciliter sa distribution aux communautés palestiniennes à travers Gaza de manière indépendante, neutre et impartiale », a déclaré Daniel Dieckhaus, directeur de l’équipe de gestion de la réponse de l’USAID au Levant. .

Cooper a souligné qu’il n’y avait pas de personnel américain sur le terrain pendant la distribution terrestre à Gaza, déclarant que les travailleurs humanitaires étaient « seuls » responsables de ces phases du processus.

Sur les 820 tonnes d’aide livrées à Gaza depuis vendredi, 506 tonnes ont été distribuées par les Nations Unies. Cependant, Dieckhaus a souligné que le corridor maritime humanitaire multinational « ne remplace pas les passages terrestres et n’a pas pour vocation de le faire ». Selon Dieckhaus, sur les 70 camions d’assistance livrés à Gaza mercredi, 23 provenaient du quai.

« Je veux juste être clair sur le fait que ce couloir maritime humanitaire ne suffit pas à lui seul à répondre aux besoins énormes de Gaza, mais il s’agit d’un ajout important. Il est destiné à augmenter, et non à remplacer, les passages terrestres vers Gaza », a déclaré Dieckhaus.

Les deux responsables ont également repoussé les informations selon lesquelles des camions d’aide auraient été pillés après avoir quitté la zone de distribution côtière, Dieckhaus déclarant que ces incidents « représentent une minorité de l’ensemble des expéditions ». Selon Cooper, sur les 54 camions envoyés depuis le couloir maritime humanitaire au cours des deux derniers jours, un seul a eu un incident.

Compte tenu de son emplacement dans une zone de guerre active, Cooper et Dieckhaus ont souligné les défis de l’opération.

Par exemple, Cooper a déclaré qu’une attaque de drone du Hamas contre les forces de défense israéliennes à seulement quelques kilomètres de la jetée avait temporairement suspendu toutes les activités humanitaires, mais n’a pas précisé pour combien de temps. Bien que cette attaque n’ait pas directement touché ou ciblé les forces américaines ou la jetée, elle a retardé les convois humanitaires.

Les forces américaines ont consacré environ 1 000 personnes et 16 navires à l’opération, y compris le déploiement d’au moins un système de contre-roquette, d’artillerie et de mortier sur la jetée elle-même. Bien que Cooper n’ait pas souhaité commenter la protection des forces déployées par les forces américaines, il a déclaré que le déploiement de ces systèmes relevait d’une « planification prudente ».

Les Forces de défense israéliennes sont les principaux fournisseurs de sécurité pour l’opération et ont consacré une brigade de troupes et divers moyens aériens et navals. Deux destroyers de l’US Navy contribueront à la protection de la jetée, Militaire.com signalé.

Le rédacteur de USNI News, Sam LaGrone, a contribué à ce rapport.

