Un soldat américain franchit la frontière avec la Corée du Nord

Le citoyen américain aurait fait l’objet de procédures disciplinaires avant de franchir la frontière

Un membre du service américain a volontairement traversé la zone démilitarisée (DMZ) en Corée du Nord – apparemment alors qu’il faisait face à des procédures disciplinaires chez lui – créant une autre crise sur la péninsule pour Washington au milieu des tensions nucléaires croissantes avec Pyongyang.

Le soldat non identifié effectuait une visite d’orientation dans la zone de sécurité commune du village de la trêve de Panmunjom lorsqu’il a traversé la ligne de démarcation vers la République populaire démocratique de Corée (RPDC). « Nous pensons qu’il se trouve actuellement en RPDC et travaillons avec nos homologues de l’APK (Armée populaire coréenne) pour résoudre cet incident », a déclaré le Commandement des Nations unies, qui supervise la zone frontalière démilitarisée.

Des responsables militaires américains ont déclaré aux médias que le soldat « volontairement et sans autorisation » traversé en Corée du Nord. CBS News a rapporté que le militaire était reconduit aux États-Unis pour des raisons disciplinaires et qu’il était passé par la sécurité de l’aéroport lorsqu’il s’est enfui et a rejoint le groupe de touristes frontaliers.

En savoir plus La Corée du Nord rejette l’offre de pourparlers des « Américains ressemblant à des gangsters »

Un rapport des médias sud-coréens a identifié le soldat comme étant Travis King, un soldat de deuxième classe de l’armée américaine. Un témoin du groupe de touristes a déclaré à CBS qu’en visitant la zone de sécurité conjointe, « Cet homme émet un fort ‘ha, ha, ha’ et court juste entre certains bâtiments » en Corée du Nord. « Je pensais que c’était une mauvaise blague au début, mais quand il n’est pas revenu, j’ai réalisé que ce n’était pas une blague, puis tout le monde a réagi et les choses sont devenues folles. »

L’incident marque le premier passage frontalier de ce type par un soldat américain en près de cinq ans. Cela survient à un moment où Pyongyang et Washington se disputent des provocations présumées des deux côtés, y compris des essais de missiles par la Corée du Nord et des exercices conjoints à grande échelle par les militaires américains et sud-coréens.

Le USS Kentucky amarré à Busan mardi, la première escale dans la péninsule d’un sous-marin nucléaire américain en quatre décennies. Kim Yo-jong, chef de la politique étrangère de la Corée du Nord et sœur du dirigeant Kim Jong-un, a affirmé lundi que Washington avait exacerbé les tensions au point que « la possibilité d’un véritable conflit armé et même le déclenchement d’une guerre nucléaire est débattue. »

EN SAVOIR PLUS: Des détails sur un transfuge présumé en Corée du Nord révélés