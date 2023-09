Un soldat américain entré en Corée du Nord revient aux États-Unis, comme le montre une vidéo

WASHINGTON (AP) — Le soldat américain qui a sprinté vers la Corée du Nord en traversant la frontière fortement fortifiée entre les deux Corées il y a plus de deux mois est revenu aux États-Unis tôt jeudi, semble montrer une vidéo.

La Corée du Nord a brusquement annoncé mercredi qu’elle expulserait Pvt. Travis King. Son retour a été organisé avec l’aide de la Suède, alliée et rivale de la Chine, selon la Maison Blanche.

Même si les responsables ont déclaré que King, 23 ans, est en bonne santé et que l’accent sera mis dans l’immédiat sur ses soins et sa réintégration dans la société américaine, ses problèmes sont probablement loin d’être terminés.

King, qui avait servi en Corée du Sud, s’est précipité vers le Nord lors d’une visite civile dans un village frontalier le 18 juillet, devenant ainsi le premier Américain confirmé détenu dans ce pays isolé depuis près de cinq ans. À l’époque, il était censé se rendre à Fort Bliss, au Texas, après sa sortie de prison en Corée du Sud suite à une condamnation pour voies de fait.

Il a été déclaré AWOL de l’armée. Dans de nombreux cas, une personne absente pendant plus d’un mois peut automatiquement être considérée comme un déserteur.

La punition pour fuite ou désertion peut varier, et elle dépend en partie du fait que le militaire soit revenu volontairement ou ait été appréhendé. La remise de King par les Nord-Coréens rend les choses plus compliquées.

Une vidéo diffusée jeudi par une chaîne d’information du Texas semblait montrer King descendant d’un avion à San Antonio. Vêtu d’un haut et d’un pantalon sombres, on pouvait le voir parler brièvement avec des gens qui attendaient sur le tarmac. Il a serré la main de l’un d’entre eux avant d’être conduit dans un bâtiment.

Les autorités ont déclaré plus tôt qu’il serait emmené au centre médical militaire Brooke à Fort Sam Houston, au Texas. King devrait subir des évaluations psychologiques et des débriefings. Il aura également l’occasion de rencontrer sa famille.

Il sera détenu par l’armée tout au long du processus car sa situation juridique est compliquée.

Mercredi, des responsables suédois ont emmené King à la frontière chinoise, où il a été accueilli par l’ambassadeur américain en Chine Nicholas Burns, l’ambassadeur suédois en Chine et au moins un responsable du ministère américain de la Défense.

Il a ensuite été transporté par avion vers une base militaire américaine en Corée du Sud avant d’être renvoyé aux États-Unis.

On ne sait pas clairement pourquoi le Nord – qui entretient des relations tendues avec Washington à propos du programme nucléaire de Pyongyang, du soutien à la guerre russe en Ukraine et d’autres questions – a accepté de le livrer ni pourquoi le soldat a fui en premier lieu.

Plusieurs détenus américains récents étaient détenus depuis plus d’un an – 17 mois dans le cas d’Otto Warmbier, un étudiant arrêté lors d’une tournée de groupe. Warmbier était dans le coma lorsqu’il fut expulsé et mourut plus tard.

La Corée du Nord a souvent été accusée d’utiliser les détenus américains comme monnaie d’échange, et des spéculations ont également circulé selon lesquelles le Nord tenterait de maximiser la valeur de propagande d’un soldat américain.

Mais les analystes affirment que les problèmes juridiques de King auraient pu limiter sa valeur de propagande, et les responsables de l’administration Biden ont insisté sur le fait qu’ils n’avaient fait aucune concession à la Corée du Nord pour obtenir sa libération.

___

Kim a rapporté de Séoul, en Corée du Sud.

Matthew Lee, Kim Tong-hyung et Lolita C. Baldor, Associated Press