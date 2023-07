Un soldat américain détenu en Corée du Nord « faisait l’objet de mesures disciplinaires de la part de l’armée américaine » | Nouvelles du monde

Un soldat américain qui serait détenu en Corée du Nord faisait l’objet de mesures disciplinaires de la part de l’armée américaine lorsqu’il est entré dans le pays secret, ont déclaré des responsables américains.

La traversée a créé une nouvelle crise pour Washington dans ses relations avec l’État doté de l’arme nucléaire.

L’armée américaine a identifié le soldat comme étant le soldat de deuxième classe Travis T. King, qui s’est joint à une visite d’orientation de la zone de sécurité commune, qui fait partie de la zone démilitarisée de 160 milles séparant le sud et Corée du Nord.

Ils ont déclaré que le soldat « avait délibérément et sans autorisation franchi la ligne de démarcation militaire vers la République populaire démocratique de Corée (RPDC) ».

L’homme se trouvait avec un groupe de visiteurs, dont des civils, dans le village de la trêve de Panmunjom lorsqu’il a soudainement franchi la ligne de briques marquant la frontière, ont rapporté les médias sud-coréens, citant des sources de l’armée sud-coréenne.

Deux responsables américains, qui se sont exprimés sous couvert d’anonymat, ont déclaré que le soldat devait faire face à des mesures disciplinaires de la part de l’armée américaine.

Cependant, les responsables ont également déclaré à Reuters que la raison pour laquelle le soldat s’était enfui en Corée du Nord n’était pas claire.

Il avait terminé sa peine de détention en Corée du Sud pour avoir enfreint une règle non précisée et retournait dans son unité d’origine aux États-Unis, ont déclaré deux responsables.

Le soldat n’était pas détenu par l’armée américaine au moment où il a décidé de fuir, a déclaré un responsable, et il semble qu’il ait pris la décision surprise de se joindre à la tournée civile dans la zone démilitarisée.

On ne sait pas combien de temps les autorités nord-coréennes détiendront le soldat, mais les analystes ont déclaré que l’incident pourrait être une propagande précieuse pour le pays isolé.

Les États-Unis interdisent à leurs citoyens d’entrer en Corée du Nord – l’État totalitaire notoire dirigé par Kim Jong Un où des millions de personnes vivent dans la faim et la pauvreté.

« Historiquement, le Nord détient ces gens pendant des semaines, voire des mois, à des fins de propagande, surtout s’il s’agit d’un soldat américain, avant une confession forcée et des excuses », a déclaré Victor Cha, un ancien responsable américain et expert coréen au Center for Etudes stratégiques et internationales.

« Il faut aussi parfois qu’un responsable ou ex-responsable américain se rende sur place pour obtenir la libération », a-t-il ajouté.

Le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, a déclaré lors d’une conférence de presse dans une mise à jour: « Il y a beaucoup de choses que nous essayons encore d’apprendre.

« Nous pensons qu’il est en détention (nord-coréenne) et nous surveillons et enquêtons donc de près sur la situation et travaillons pour informer les proches du soldat. »

M. Austin a également déclaré que sa « préoccupation primordiale » était le bien-être du soldat.

Pendant ce temps, la porte-parole de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, a déclaré que les responsables américains du Pentagone, du Département d’État et des Nations Unies travaillaient tous pour « obtenir plus d’informations et résoudre cette situation ».

« Nous en sommes aux premiers stades », a-t-elle déclaré, ajoutant que la principale préoccupation était de déterminer le bien-être du soldat.

Les forces sud-coréennes et nord-coréennes se font face dans la zone de sécurité conjointe et celle-ci est souvent utilisée pour des réunions diplomatiques entre les deux pays.

C’est aussi un lieu touristique populaire.

La traversée du soldat intervient à un moment de fortes tensions sur la péninsule coréenne, avec l’arrivée d’un sous-marin nucléaire américain lanceur de missiles balistiques en Corée du Sud pour une rare visite.

Cette décision est considérée comme un avertissement à la Corée du Nord sur ses propres activités militaires. Il a testé des missiles de plus en plus puissants capables de transporter des ogives nucléaires, y compris un nouveau missile balistique intercontinental à combustible solide lancé la semaine dernière.

Il a tiré un autre missile balistique dans la mer près du Japon mardi, a rapporté l’agence de presse sud-coréenne Yonhap, citant l’armée sud-coréenne.