WASHINGTON (AP) – Un Soldat de l’armée ayant fui vers la Corée du Nord avant d’être renvoyé aux États-Unis au début du mois, il a été arrêté par l’armée américaine, ont déclaré jeudi soir deux responsables, et fait face à des accusations, notamment de désertion et de possession d’images sexuelles d’un enfant.

Les autorités ont déclaré que King avait été emmené à l’aéroport et escorté jusqu’à la douane. Mais au lieu de monter dans l’avion, il est parti et a rejoint plus tard une visite civile du village frontalier coréen de Panmunjom. Il a traversé en courant la frontière, bordée de gardes et souvent bondée de touristes, dans l’après-midi.