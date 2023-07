Un soldat américain aurait ri en traversant la frontière nord-coréenne

Un soldat américain qui est entré en Corée du Nord alors qu’il faisait partie d’un groupe de touristes après avoir échappé à la détention militaire riait en fuyant la frontière intercoréenne, selon les médias.

Des responsables américains et coréens ont identifié le soldat comme étant le soldat de 2e classe Travis King, selon Nouvelles de la SCB. King, 23 ans, était détenu par la Corée du Sud à l’aéroport d’Incheon, près de Séoul, et en passe d’être expulsé lorsqu’il a pris la fuite.

Explication : Qu’est-ce que la zone de sécurité conjointe entre la Corée du Nord et la Corée du Sud ? En savoir plus

Après avoir traversé la sécurité de l’aéroport, il a rejoint de manière inattendue un groupe de touristes dans le village frontalier coréen de Panmunjomun lieu touristique populaire à l’intérieur de la zone démilitarisée de 248 km (154 milles) ou DMZ.

Un membre de la tournée a déclaré plus tard à CBS News que King, qui aurait été en civil, a lancé « un fort ‘ha ha ha’ et s’est contenté de courir entre certains bâtiments ».

Des responsables du Pentagone ont déclaré que les forces de sécurité du Commandement de l’ONU qui avaient escorté le groupe de touristes avaient poursuivi King, originaire de Racine, dans le Wisconsin, mais n’avaient pas pu le rattraper.

L’amiral John Aquilino, le chef du Commandement indo-pacifique américain, a confirmé qu’un soldat de l’armée « a fait une course à travers la zone démilitarisée dans la zone de sécurité conjointe. Il a été récupéré par les Nord-Coréens », selon Nouvelles NBC.

Le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, a déclaré lors d’une conférence de presse mardi que King était entré en Corée du Nord « intentionnellement et sans autorisation ».

« Il y a beaucoup de choses que nous essayons encore d’apprendre, mais ce que nous savons, c’est qu’un de nos militaires qui était en tournée volontairement et sans autorisation a franchi la ligne de démarcation militaire », a déclaré Austin aux journalistes du Pentagone. Austin a déclaré que King était probablement maintenant détenu en Corée du Nord.

Un porte-parole du département d’État américain a déclaré que le département « n’a pas tendu la main aux Nord-Coréens ou à d’autres gouvernements » à ce sujet.

Adam Smith, un haut responsable démocrate du comité des forces armées de la Chambre, dit à CNN que la détention d’un soldat américain par la Corée du Nord a posé un grave problème diplomatique puisque les États-Unis et la Corée du Nord n’entretiennent pas de relations diplomatiques.

« Si un soldat américain est détenu en Corée du Nord, notre priorité doit être d’assurer son retour », a déclaré Smith.

Un touriste néo-zélandais qui faisait partie du groupe de King a déclaré à l’Associated Press qu’à la fin de leur tournée, leur groupe « tournait en rond » tout en étant surveillé par des soldats sud-coréens et américains. Le touriste a déclaré que des soldats du côté nord-coréen semblaient se trouver à l’intérieur d’un bâtiment. Elle a alors remarqué un homme « courant ce qui ressemblait à plein gaz vers le côté nord-coréen ».

Il n’est pas clair que King, 23 ans, qui devait retourner à Fort Bliss, au Texas, veuille retourner sur le sol américain. Il a été libéré le 10 juillet après deux mois de détention pour voies de fait, notamment pour avoir endommagé une voiture de police, et pourrait faire l’objet de mesures disciplinaires militaires supplémentaires et être renvoyé du service à son retour aux États-Unis, selon le Presse associée.

L’oncle du roi Carl Gates dit au Daily Beast que le soldat « s’effondrait » à cause d’une tragédie familiale. Gates a expliqué que son fils, King’Nazir, avait lutté contre une maladie génétique rare, SPTLC 2, avant de décéder de la maladie en février à l’âge de six ans.

« Quand mon fils était sous respirateur artificiel et quand mon fils est décédé… Travis a commencé [being] téméraire [and] fou quand il a su que mon fils était sur le point de mourir », a déclaré Gates. « On aurait dit qu’il s’effondrait. Cela a beaucoup affecté Travis.

Sa famille a décrit King comme un solitaire tranquille qui ne buvait ni ne fumait et aimait lire la Bible.

« Je ne peux pas le voir faire cela intentionnellement s’il était dans son bon sens », a déclaré le grand-père maternel de King, Carl Gates, à l’Associated Press. «Travis est un bon gars. Il ne ferait rien pour blesser personne. Et je ne peux pas le voir essayer de se faire du mal.

Un porte-parole de l’armée américaine a déclaré que King était un éclaireur de cavalerie dans la première division blindée qui avait rejoint le service en janvier 2021, selon CNN. Ses récompenses de service comprennent la médaille du service de la défense nationale, la médaille du service de la défense coréenne et le ruban du service outre-mer.

La mère de King, Claudine Gates, a dit ABC7 elle a été « choquée » par la nouvelle. « Je ne vois pas Travis faire quelque chose comme ça », a déclaré Gates au réseau, ajoutant qu’elle avait entendu parler de son fils il y a plusieurs jours et qu’il lui avait dit qu’il retournerait à sa base de Fort Bliss.

King semble être le premier soldat américain à faire défection en Corée du Nord depuis 1962, lorsque James Dresnok, qui faisait face à la cour martiale pour avoir pris un congé non autorisé d’une nuit, a traversé la frontière fortement fortifiée vers le Nord.

Cette défection apparente représente un casse-tête pour les responsables américains et survient au milieu de relations tendues entre les deux Corées, et entre Washington et Pyongyang. Mardi, l’USS Kentucky, un sous-marin à propulsion nucléaire, arrivé a Base navale sud-coréenne de Busan.

L’amiral Aquilino a déclaré que la visite était une démonstration « critique » de la puissance américaine, selon Nouvelles de la BNC.

« Nous assurons souvent nos alliés et partenaires, et ce n’est qu’une de ces manifestations », a-t-il déclaré.

Sean Timmons, avec Tully Rinckey, un cabinet d’avocats spécialisé dans les affaires juridiques militaires, a déclaré à l’Associated Press que si King essayait de se présenter comme un transfuge légitime fuyant l’oppression politique ou la persécution, il appartiendrait aux dirigeants nord-coréens de décider. s’il peut rester.

« Cela dépendra des caprices de leurs dirigeants, de ce qu’ils veulent faire », a déclaré Timmons.