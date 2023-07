Un SOLDAT américain aurait été arrêté par la Corée du Nord après avoir traversé la frontière fortement fortifiée.

L’Américain non identifié se serait aventuré dans la dictature de Kim Jong-un lors d’une visite dans la zone démilitarisée (DMZ).

Des rapports affirment qu’un soldat américain qui a traversé la frontière nord-coréenne a été arrêté Crédit : Getty

La DMZ sépare la Corée du Nord et la Corée du Sud

Bien que les informations sur l’arrestation alarmante de l’homme soient rares, on pense qu’il est actuellement détenu en Corée du Nord.

Selon Reuters, des reportages locaux ont affirmé qu’il était un soldat américain.

Dans un tweet, le commandement coréen de l’ONU a annoncé la nouvelle de sa détention et a déclaré qu’il travaillait sans relâche avec l’armée nord-coréenne pour « résoudre » la situation.

Il disait : « Un ressortissant américain en tournée d’orientation de la JSA a franchi, sans autorisation, la ligne de démarcation militaire vers la République populaire démocratique de Corée (RPDC).

« Nous pensons qu’il est actuellement détenu en RPDC et travaillons avec nos homologues nord-coréens pour résoudre cet incident. »

Le média coréen TV Chosun a rapporté que le commandement de l’ONU effectuait une visite générale de la zone de sécurité conjointe, également connue sous le nom de Panmunjeom.

C’est là que se trouve le tristement célèbre « Pont sans retour », où de nombreux échanges de prisonniers ont eu lieu.

Cette zone neutre sert de point de rencontre pour les deux nations opposées et est le lieu où se déroulent les négociations entre les dirigeants.

Selon des informations locales, des sources militaires ont déclaré que le suspect avait en quelque sorte échappé à des gardes armés et s’était infiltré en Corée du Nord.

Il a ajouté que le citoyen américain n’était pas retourné dans le Sud.

Les deux Corées sont séparées par la frontière la plus armée du monde connue sous le nom de zone démilitarisée, qui a été créée en 1953.

On estime que deux millions de mines sont parsemées à l’intérieur et à proximité de la barrière frontalière longue de 248 kilomètres et large de quatre kilomètres.

La DMZ est également flanquée de clôtures en fil de fer barbelé, de pièges à chars et de troupes de combat des deux côtés.

Bien qu’il s’agisse d’un no man’s land sombre, c’est aussi une attraction majeure pour les touristes qui parviennent à accéder à des circuits spéciaux mais courts.

Ils sont dirigés par des guides experts qui emmènent des groupes explorer le parc Imjingak, le théâtre DMZ, le troisième tunnel d’infiltration et d’autres points de repère.

Donald Trump est déjà entré dans l’histoire en tant que premier président américain à mettre les pieds en Corée du Nord lors de sa visite à la frontière en 2019.

Il a déclaré aux journalistes que c’était « un grand honneur » d’être accueilli par le dictateur et a même laissé entendre qu’il prévoyait de lui rendre la pareille.