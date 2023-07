Points clés Un soldat américain a traversé la frontière intercoréenne vers la Corée du Nord et serait détenu par la Corée du Nord.

Deux responsables ont déclaré que le soldat devait faire face à des mesures disciplinaires de la part de l’armée américaine.

Il avait auparavant purgé environ deux mois dans une prison sud-coréenne pour voies de fait.

Un soldat américain faisant l’objet de mesures disciplinaires a traversé la frontière intercoréenne vers la Corée du Nord et serait détenu par la Corée du Nord, ont déclaré des responsables américains.

Le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, s’est dit préoccupé par le soldat, qui, selon l’armée américaine en Corée du Sud, effectuait une visite d’orientation dans la zone de sécurité conjointe entre les Corées et « a délibérément et sans autorisation franchi la ligne de démarcation militaire vers la République populaire démocratique de Corée ». RPDC) ».

« Il y a beaucoup de choses que nous essayons encore d’apprendre », a déclaré Austin lors d’un point de presse.

« Nous pensons qu’il est en détention (nord-coréenne) et nous surveillons et enquêtons donc de près sur la situation et travaillons pour informer les proches du soldat. »

Le colonel Isaac Taylor, porte-parole des forces américaines en Corée, a déclaré que l’armée « travaillait avec nos homologues nord-coréens pour résoudre cet incident », faisant référence à l’Armée populaire de Corée du Nord.

Reuters n’a pas pu confirmer dans l’immédiat l’identité du soldat, mais deux responsables américains, qui se sont exprimés sous couvert d’anonymat, ont déclaré qu’il devait faire l’objet de mesures disciplinaires de la part de l’armée américaine.

Le quotidien sud-coréen Dong-a Ilbo, citant l’armée sud-coréenne, a identifié la personne comme étant Travis King, un soldat de l’armée américaine avec le grade de soldat de deuxième classe. Le journal a ensuite supprimé le nom.

Le soldat avait auparavant purgé environ deux mois dans une prison sud-coréenne, a indiqué mercredi à l’AFP un responsable de Séoul. Il « a été libéré le 10 juillet après avoir purgé environ deux mois dans une prison sud-coréenne pour voies de fait », a déclaré le responsable.

CBS News a déclaré que le soldat était escorté vers les États-Unis pour des raisons disciplinaires, mais qu’après avoir passé la sécurité de l’aéroport, il est revenu et a réussi à rejoindre la tournée frontalière.

Il a déclaré qu’une personne qui a déclaré avoir été témoin de l’événement et faisait partie du même groupe de touristes a déclaré à CBS News qu’elle venait de visiter l’un des bâtiments du site lorsque « cet homme émet un fort » ha ha ha « et court juste entre les deux certains bâtiments ».

CBS a cité le témoin disant que le personnel militaire avait réagi en quelques secondes aux actions de l’homme, mais qu’au départ, il y avait confusion.

« Je pensais que c’était une mauvaise blague au début, mais quand il n’est pas revenu, j’ai réalisé que ce n’était pas une blague, puis tout le monde a réagi et les choses sont devenues folles », a déclaré le témoin.

Selon CBS, le témoin a déclaré qu’il n’y avait aucun soldat nord-coréen visible là où l’homme courait, et qu’on a dit au groupe qu’il n’y en avait pas eu depuis la pandémie de coronavirus lorsque la Corée du Nord a cherché à sceller ses frontières.

L’étudiant américain Otto Frederick Warmbier, au centre, arrive devant un tribunal pour son procès dans la capitale nord-coréenne Pyongyang le 16 mars 2015. Source: Getty / Agence de presse Xinhua La traversée intervient à un moment sensible au milieu de fortes tensions sur la péninsule coréenne, avec l’arrivée d’un sous-marin américain de missiles balistiques nucléaires en Corée du Sud pour une visite rare dans un avertissement à la Corée du Nord sur ses propres activités militaires.

La Corée du Nord a testé des missiles de plus en plus puissants capables de transporter des ogives nucléaires, y compris un nouveau missile balistique intercontinental à combustible solide lancé la semaine dernière.

Le colonel Isaac Taylor, porte-parole de l’armée américaine en Corée du Sud et du commandement de l’ONU, a refusé de confirmer si l’individu était un soldat de l’armée américaine.

« Nous faisons encore des recherches à ce sujet et sur tout ce qui s’est passé », a-t-il déclaré à Reuters.

L’incident s’est produit lors d’une visite dans la zone de sécurité commune à la frontière de la zone démilitarisée qui sépare les deux Corées depuis la fin de la guerre de Corée de 1950-1953.

L’homme se trouvait avec un groupe de visiteurs, dont des civils, dans le village de la trêve de Panmunjom lorsqu’il a soudainement franchi la ligne de briques marquant la frontière, ont rapporté les quotidiens Donga et Chosun Ilbo, citant des sources de l’armée sud-coréenne.

Le département d’État américain dit aux citoyens américains de ne pas entrer en Corée du Nord « en raison du risque sérieux et persistant d’arrestation et de détention à long terme de ressortissants américains ».

L’interdiction a été mise en œuvre après que l’étudiant américain Otto Warmbier a été détenu par les autorités nord-coréennes lors d’une tournée dans le pays en 2015.

Il est décédé en 2017, quelques jours après avoir été libéré de Corée du Nord et renvoyé aux États-Unis dans le coma.

– Avec AFP