Un soldat allemand qui s’est fait passer pour un réfugié condamné pour complot d’attentat

BERLIN (AP) – Un tribunal allemand a condamné vendredi un officier militaire qui se faisait passer pour un demandeur d’asile syrien et a été accusé d’avoir comploté pour tuer des politiciens éminents et de blâmer l’attaque contre des réfugiés, le condamnant à 5 ans et demi de prison.

Le tribunal d’État de Francfort a reconnu l’accusé coupable de préparation d’un crime grave destiné à mettre en danger l’État et de violation des lois sur les armes, entre autres infractions, a rapporté l’agence de presse allemande dpa. Il a également constaté qu’il avait des opinions d’extrême droite. Il a été identifié uniquement comme étant le 1er lieutenant Franco A. conformément aux règles de confidentialité allemandes.

L’Allemand de 33 ans a attiré l’attention des autorités après son arrestation en février 2017 alors qu’il allait récupérer un pistolet qu’il avait planqué dans les toilettes de l’aéroport de Vienne. Il a été libéré, mais les autorités autrichiennes ont informé l’Allemagne. Lorsque l’empreinte digitale du soldat correspondait à celle qu’il avait donnée pour s’enregistrer en tant que demandeur d’asile, cela a déclenché l’enquête.

Les procureurs ont allégué que les cibles de l’accusé incluaient alors le ministre de la Justice Heiko Maas et le chef juif d’une organisation antiraciste. Il avait stocké quatre armes à feu, dont un fusil d’assaut, plus de 1 000 cartouches et plus de 50 engins explosifs, dont certains volés dans des magasins militaires, ont-ils déclaré.

Le soldat a nié les allégations lors de son procès, qui s’est ouvert en mai de l’année dernière, mais a reconnu qu’il avait amassé des armes et des munitions au cas où l’ordre public s’effondrerait en Allemagne. Il a affirmé qu’en se faisant passer pour un demandeur d’asile, il voulait découvrir les vices de la procédure d’asile.

Les procureurs, qui l’ont qualifié de “terroriste radical d’extrême droite”, avaient requis une peine de six ans et trois mois. La défense avait demandé son acquittement du chef d’accusation principal de préparation d’un crime grave destiné à mettre en danger l’État, et des amendes ou des peines avec sursis pour d’autres chefs d’accusation.

The Associated Press