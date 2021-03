Dans le dernier cas présumé d’insurrection, un soldat de l’armée allemande et deux de ses proches ont été arrêtés lors d’une opération spéciale des forces de police. La police affirme que les suspects ont «accumulé» des armes et fait des déclarations «extrémistes».

Lundi, la police de l’État de Hesse, dans l’ouest de l’Allemagne, a déclaré avoir arrêté deux hommes, dont un soldat de la Bundeswehr âgé de 21 ans, dans le cadre d’une série de raids au cours du week-end. En perquisitionnant leurs appartements, les officiers des forces spéciales ont découvert «de nombreuses preuves» de leurs activités illégales et ont saisi «des armes de qualité militaire, diverses munitions et explosifs».

Les suspects – le soldat et apparemment son père – ont ensuite été inculpés de « palissade » armes et fabrication «Extrémiste de droite» déclarations et placé en garde à vue. Un autre suspect, qui, selon les médias allemands, est le jeune frère du soldat, âgé de 20 ans, s’est rendu dimanche soir et a également été arrêté.

On ne sait pas si les suspects avaient des plans particuliers concernant les armes qu’ils ont amassées. La police a fourni peu de détails sur l’incident, citant l’enquête en cours. Les médias ont déclaré que les armes découvertes, bien que de qualité militaire, n’avaient pas été prises par les forces armées allemandes. Une grenade découverte lors du raid serait un modèle autrefois produit en ex-Yougoslavie.

Le soldat arrêté a servi dans la ville de Pfullendorf, dans le sud de l’Allemagne, où se trouve un centre de formation aux opérations spéciales de l’armée allemande. On ne sait cependant pas si le suspect a servi avec le commandement des forces spéciales allemandes (KSK).

Cet incident est devenu le dernier d’une série de scandales liés aux activités d’extrême droite au sein des forces armées allemandes. La KSK a été une source particulièrement fréquente de tels incidents.

Un sous-officier de la KSK a été interrogé sur des accusations similaires de stockage d’armes à feu et de munitions militaires en mai 2020. Plus tard, il a également été signalé qu’il avait participé à une fête d’adieu controversée impliquant des gestes de la main nazis organisée par l’une des unités du KSK.

La réputation des troupes d’élite allemandes a été sérieusement entachée après que plusieurs officiers aient été impliqués dans un réseau clandestin d’extrême droite complotant pour tuer certains hauts responsables politiques allemands, dont le ministre des Affaires étrangères Heiko Maas. Le scandale a même poussé la ministre de la Défense Annegret Kramp-Karrenbauer à dissoudre en partie l’une des unités du KSK.

Le problème, cependant, ne semble pas se limiter à l’armée. La semaine dernière, un policier de Hesse a été accusé d’incitation à la haine ethnique après avoir découvert qu’il justifiait les violences policières envers les migrants et décrivait les musulmans comme « dégoûtant » personnes dans plusieurs groupes de discussion en ligne. L’homme aurait également accumulé des armes, des explosifs et des munitions de qualité militaire.

