Un membre actif de l’armée américaine a été accusé de meurtre après que trois hommes ont été abattus et trois autres personnes blessées lors d’une «attaque aléatoire» au bowling de l’Illinois.

Duke Webb, 37 ans, de Floride, a été accusé dimanche de trois chefs de meurtre et de trois chefs de tentative de meurtre.

Le tournage a eu lieu un peu avant 19 heures samedi à Don Carter Lanes dans la ville de Rockford à environ 90 minutes au nord-ouest de Chicago.

Trois hommes, âgés de 73, 65 et 69 ans, ont été tués.

Un garçon de 14 ans a reçu une balle dans le visage; son état est décrit comme stable. Une jeune fille de 16 ans a reçu une balle dans l’épaule et est sortie de l’hôpital.

La sixième victime, un homme de 62 ans, reste dans un état critique après avoir été abattu à plusieurs reprises, rapporte le Chicago Tribune.

Faites défiler vers le bas pour la vidéo

Le chef de la police de Rockford, Dan O’Shea, a déclaré que trois personnes avaient été abattues et que trois autres avaient été blessées après qu’un homme se soit déchaîné dans une piste de bowling dans l’Illinois.

La piste de bowling a demandé aux gens sur Facebook de prier alors que le tireur se déchaînait dans la salle

Le tournage a eu lieu au bar du bowling, Shooters Bar & Grill

La police de Rockford et d’autres organismes d’application de la loi enquêtent sur la terrasse extérieure d’un bar au deuxième étage après une fusillade au bowling samedi à Rockford

Des agents de plusieurs agences, dont le département de police de Rockford et la police de l’État de l’Illinois, étaient sur les lieux samedi soir.

La police a déclaré que vers 18 h 55 samedi, ils ont reçu un appel indiquant que quelqu’un avait ouvert le feu dans un bar extérieur du bowling, selon une conférence de presse de la police donnée dans les heures qui ont suivi la fusillade.

Lorsque la police est arrivée, elle a trouvé plusieurs victimes et la personne d’intérêt. O’Shea a déclaré que l’enquête était « très, très fluide » et toujours en cours.

Le maire Tom McNamara a déclaré dans un communiqué qu’il était « en colère et attristé ».

Il a ajouté: « Mes pensées vont aux familles de ceux qui ont perdu des êtres chers. Je pense aussi à ceux qui ont été blessés et mes espoirs sont avec eux pour un rétablissement rapide et complet.

La piste de bowling est fermée depuis fin novembre en raison des restrictions de coronavirus mais le bar est resté ouvert

Le tournage a eu lieu juste avant 19 heures à Don Carter Lanes dans la ville de Rockford à environ 90 minutes au nord-ouest de Chicago.

Le chef de la police de Rockford, Dan O’Shea, à gauche, se dirige vers une zone de rassemblement médiatique sur les lieux d’une fusillade

Le chef a également noté que le bureau du procureur de l’État était désormais impliqué et qu’aucun policier n’avait tiré avec ses armes lors de l’arrestation du suspect.

Don Carter lanes a publié sur Facebook vers 19h20 un statut disant «Priez s’il vous plaît».

Des agents de plusieurs agences, dont le département de police de Rockford et la police de l’État de l’Illinois, étaient sur les lieux.

Amanda Hollenbeck, 24 ans, était au bowling avec son petit ami au moment de la fusillade et a déclaré à DailyMail.com qu’elle était coincée sur le balcon de la salle en train de commander un verre au bar extérieur lorsque des coups de feu ont retenti.

Amanda Hollenbeck, 24 ans, était au bowling avec son petit ami au moment de la fusillade et a déclaré à DailyMail.com qu’elle était coincée sur le balcon de la salle en train de commander un verre au bar lorsque des coups de feu ont éclaté la laissant piégée.

« Donc, mon petit ami et moi étions légitimement en train de commander un verre … Et j’ai entendu une forte détonation, j’ai gelé tout le monde a couru … il m’a attrapé et puis 3 coups ont également retenti … et un autre de l’autre côté de la tente sur le balcon où je me tenais a également été abattu … C’était terrifiant. Vous entendez parler de fusillades mais en être témoin … mec c’était effrayant comme putain!

«J’ai entendu une forte détonation et j’ai gelé. J’étais à trois pas du tireur. Si cela avait duré plus longtemps, je serais mort », a déclaré Hollenbeck.

Seul le bar était ouvert au bowling samedi soir après que l’État de l’Illinois ait suspendu tous les quilles à partir du 20 novembre.

Le bar, Shooters Bar & Grill, est resté ouvert pour boire et emporter à l’extérieur.

Rockford, une ville de 150000 habitants située à environ 80 miles de Chicago, a subi son année la plus meurtrière pour les homicides, selon des archives datant de 1965.

Trente-cinq personnes ont été tuées dans la ville cette année, battant le précédent record de 31 en 1996.

La police de Rockford travaille dans le bar du rez-de-chaussée après une fusillade au bowling. Une « personne d’intérêt » a été arrêtée après la fusillade à Don Carter Lane

Au moins deux adolescents ont été abattus. On ne sait pas si les personnes abattues et tuées étaient des employés ou des invités au bowling

Don Carter Lanes est un endroit populaire pour les habitants un samedi soir à Rockford