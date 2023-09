Un soldat accusé d’infractions terroristes s’échappe de la prison de Londres, déclenchant une traque policière

Un soldat accusé d’avoir posé de fausses bombes sur une base militaire s’est enfui de prison, déclenchant une chasse urgente à la police.

Daniel Abed Khalife, 21 ans, a disparu mercredi peu avant 8 heures du HMP Wandsworth, où il était détenu en attendant son procès pour des délits terroristes et des violations présumées de la loi sur les secrets officiels.

Il a nié toutes les accusations portées contre lui.

Khalife a été vu pour la dernière fois portant un T-shirt blanc, un pantalon à carreaux rouges et blancs et des bottes marron à embout en acier, a indiqué la police métropolitaine. Il mesure 6 pieds 2 pouces, est mince avec des cheveux bruns courts.

Le Cmdr Dominic Murphy, chef du commandement antiterroriste du Met, a déclaré : « Nous avons une équipe d’officiers qui mènent des enquêtes approfondies et urgentes afin de localiser et d’arrêter Khalife le plus rapidement possible.

« Cependant, le public peut également nous aider et si quelqu’un voit Khalife ou a des informations sur l’endroit où il pourrait se trouver, veuillez appeler immédiatement le 999.

« Je tiens également à rassurer le public sur le fait que nous n’avons aucune information indiquant, ni aucune raison de croire que Khalife constitue une menace pour le grand public, mais notre conseil si vous le voyez est de ne pas l’approcher et d’appeler le 999 immédiatement. »