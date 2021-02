Un soldat a donné des coups de pied et traîné un homme noir qui est mort en détention

Un soldat de la police d’État de Louisiane a été suspendu sans salaire pour avoir donné des coups de pied et traîné un homme noir menotté dont la mort en détention reste inexpliquée et fait l’objet d’une enquête fédérale sur les droits civils.

Des images de la caméra corporelle montrent le Master Trooper Kory York traînant Ronald Greene «sur le ventre par les chaînes de la jambe» à la suite d’une arrestation violente et d’une poursuite à grande vitesse, selon les dossiers internes de la police d’État obtenus par l’Associated Press.

Les enregistrements sont la première reconnaissance publique par la police d’État que Greene a été maltraité, et ils confirment les détails fournis l’année dernière par un avocat de la famille de Greene qui a visionné des images de la caméra corporelle de l’arrestation de mai 2019 et l’a comparé au meurtre de George Floyd par la police. La vidéo montre des soldats étouffant et battant l’homme, le secouant à plusieurs reprises avec des pistolets paralysants et le traînant face contre terre sur le trottoir, a déclaré l’avocat à AP.

La police d’État a refusé à plusieurs reprises de publier publiquement les images de la caméra corporelle. L’agence a été discrète sur la mort de Greene et a initialement imputé les blessures mortelles de l’homme à un accident de voiture à l’extérieur de Monroe, en Louisiane.

York, qui a éteint sa propre caméra corporelle en se rendant sur les lieux, est vu sur d’autres images de caméra corporelle arrachant les chaînes de Greene et utilisant à plusieurs reprises des injures envers Greene avant de mourir en détention.

« Vous allez vous coucher sur votre ventre f (astérisque) (astérisque) (astérisque) (astérisque) (astérisque) (astérisque) comme je vous l’ai dit! » dit le soldat à un moment donné, selon les dossiers de police.

York a été suspendu sans solde pendant 50 heures à la suite d’une enquête interne qui a également conduit au licenciement d’un autre soldat, Chris Hollingsworth, décédé dans un accident de voiture après avoir appris qu’il avait été congédié pour son rôle dans l’incident. L’AP a publié l’année dernière un clip audio de 27 secondes de la caméra corporelle de Hollingsworth dans lequel on peut l’entendre dire à un collègue: «J’ai battu le f-vivant éternel de » Greene avant qu’il « tout d’un coup, il vient de partir mous. »

«Il est maintenant incontesté que le soldat York a participé à l’agression brutale qui a coûté la vie à Ronald Greene», a déclaré Mark Maguire, un avocat des droits civils de Philadelphie qui représente la famille de Greene. « Cette suspension est un début, mais elle ne se rapproche pas de la pleine transparence et responsabilité que la famille continue de rechercher. »

Le colonel Lamar Davis, qui a succédé en tant que directeur de la police d’État l’année dernière, a écrit à York que sa suspension avait été décidée par son prédécesseur, Kevin Reeves, ajoutant qu’il «aurait imposé une discipline plus sévère» si cela avait été à lui. Reeves a pris la décision au cours de sa dernière semaine au pouvoir, avant de démissionner au milieu d’une série de scandales, mais York n’a été informé des raisons de sa suspension que le 29 décembre.

L’avocat de York n’a pas immédiatement répondu à un message demandant un commentaire.

York a déclaré aux enquêteurs qu’il avait éteint son propre appareil photo porté sur le corps parce qu’il émettait un bip fort et que son «esprit était tourné vers autre chose» après son arrivée sur les lieux.

«Je n’y ai pas pensé», dit-il.

Le soldat qui a initialement poursuivi Greene, Dakota DeMoss, a été récemment arrêté dans le cadre d’une poursuite policière distincte l’année dernière au cours de laquelle lui et deux autres soldats auraient utilisé une force excessive en menottant un automobiliste. Ces accusations font suite à une enquête interne de plusieurs mois sur des incidents de recours à la force impliquant des soldats dans le nord de l’État.

Il n’est pas clair si DeMoss a été sanctionné lors de l’arrestation de Greene.