Un soignant de 24 ans décède des suites de blessures dévastatrices après un accident d’horreur avec un homme dans la vingtaine gravement blessé

Un soignant qui a été grièvement blessé dans un accident de voiture impliquant un seul véhicule est décédé le lendemain à l’hôpital.

Briony-Storm Watkins, 24 ans, a été tuée lorsque la Nissan 200 SX dans laquelle elle voyageait s’est écrasée sur l’A39 à Crimp près de Bude, en Cornouailles, le 28 avril.

Briony-Storm Watkins a été tuée lorsque la Nissan 200 SX dans laquelle elle voyageait s’est écrasée sur l’A39 à Cornwall le 28 avril Crédit : Getty – Contributeur

La police s’est précipitée sur les lieux de Crimp Morwenstowe Road, entre Bude et Bideford, vers 22h20.

Briony-Storm et le conducteur, un homme dans la vingtaine, ont été transportés à l’hôpital avec des blessures graves.

Malgré les efforts des services d’urgence, Briony-Storm, de Pendeen, Cornwall, a été déclaré mort le lendemain, rapporte Cornwall Live.

La cause médicale du décès a été donnée comme des blessures à la tête et à la poitrine, tandis que les tests histologiques et toxicologiques étaient toujours en attente.

Une enquête sur sa mort a été ouverte au tribunal du coroner de Plymouth et sera ajournée et une audience complète aura lieu à une date ultérieure.