Un snowboardeur passe 15 heures coincé la nuit dans la télécabine de Tahoe

Une femme a passé 15 heures glaciales dans une télécabine au-dessus des pentes enneigées d’une station de ski de la région de Lake Tahoe, selon les autorités locales.

Monica Laso était en voyage de snowboard avec des amis au Heavenly Mountain Resort de South Lake Tahoe jeudi lorsqu’elle a décidé qu’elle était trop fatiguée pour redescendre la montagne avec sa planche. selon KCRA News qui a été le premier à signaler l’incident.

Elle a donc demandé à un employé si elle pouvait redescendre en télécabine et est montée à bord vers 16 h 58. Deux minutes plus tard, a rapporté la station, les remontées mécaniques ont cessé de fonctionner et elle s’est retrouvée seule, froide et sans téléphone ni lumière.

Laso est restée à l’intérieur de la télécabine toute la nuit, se frottant les mains et les pieds pour rester au chaud alors que la température descendait dans les 20 degrés.

Vendredi matin, un appel est arrivé aux pompiers de South Lake Tahoe vers 8h30. Il y avait une femme à Heavenly Mountain Resort qui souffrait d’exposition au froid, a déclaré l’appelant, selon Sallie Ross, porte-parole du département. Elle avait été retrouvée à l’intérieur de la télécabine après que les ouvriers eurent démarré la remontée pour la journée, la renvoyant au pied de la montagne.

Un moteur a été dépêché et quelques minutes plus tard, les pompiers sont arrivés au complexe, a déclaré Ross. Laso a été soigné sur place et a refusé d’être transporté à l’hôpital.

“Ils l’ont évaluée et elle n’a pas choisi d’être transportée”, a déclaré Ross lors d’un entretien téléphonique samedi. “On dirait qu’elle n’a pas été blessée ou quoi que ce soit, mais elle n’a certainement pas passé une bonne nuit, c’est sûr.”

Laso a déclaré dans une interview en espagnol avec KCRA qu’elle criait chaque fois qu’un travailleur passait en dessous, mais qu’elle « se sentait très frustrée » parce qu’ils ne pouvaient pas l’entendre. La longue et sombre nuit était « très froide », a-t-elle déclaré.

La station « enquête sur cette situation avec le plus grand sérieux », a déclaré Tom Fortune, directeur de l’exploitation de Heavenly Mountain Resort.

“La sécurité et le bien-être de nos clients sont notre priorité absolue”, a déclaré Fortune dans un communiqué envoyé par courrier électronique.

L’incident s’est produit à peine deux semaines après qu’un skieur ait été tué et un autre blessé dans une avalanche à Palisades Tahoe, une station de ski située à environ 40 milles au nord-ouest de Heavenly.

Ross a déclaré que les services d’incendie n’avaient « certainement jamais répondu à quelque chose de ce genre », décrivant l’incident comme « une anomalie totale ».

«Je ne sais pas comment quelque chose comme ça a pu arriver. C’est très bizarre”, a-t-elle déclaré. « Elle a dû ressentir une sorte de terreur, vraiment, sachant qu’elle était là toute seule et ne sachant pas si quelqu’un allait la retrouver. Cela a dû être vraiment terrifiant pour elle.