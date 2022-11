Un smog « dangereux » étouffe la capitale indienne

Le smog à New Delhi a atteint des niveaux “dangereux” jeudi en raison des incendies de cultures et d’autres polluants.

Une étude du Lancet a lié 1,67 million de décès à la pollution de l’air en Inde en 2019.

Les autorités de Delhi ont annoncé des plans pour réduire la pollution, mais sans grand effet.

Le smog à New Delhi a atteint des niveaux “dangereux” jeudi alors que la fumée de milliers d’incendies de cultures dans le nord de l’Inde s’est combinée à d’autres polluants pour créer un cocktail gris nocif enveloppant la mégapole.

Les niveaux des particules les plus dangereuses – les PM2,5, si minuscules qu’elles peuvent pénétrer dans la circulation sanguine – étaient de 588 par mètre cube tôt jeudi matin, selon la société de surveillance IQAir.

C’est près de 40 fois le maximum quotidien recommandé par l’Organisation mondiale de la santé. IQAir a qualifié les niveaux de pollution globaux de “dangereux”.

“C’est vraiment le pire moment pour sortir à Delhi. On ne se réveille jamais frais avec cette pollution”, a déclaré à l’AFP le policier Hem Raj, 42 ans.

“Le corps se sent fatigué et léthargique le matin… Les yeux sont toujours larmoyants et la gorge irritée après avoir passé des heures sur les routes de Delhi”, a-t-il déclaré.

Chaque hiver, l’air plus frais, la fumée des agriculteurs brûlant le chaume et les émissions des véhicules et d’autres sources se combinent pour créer un smog mortel réduisant la visibilité dans la ville de 20 millions d’habitants.

En 2020, une étude du Lancet attribuait 1,67 million de morts à la pollution de l’air en Inde en 2019, dont près de 17 500 dans la capitale.

Les autorités de Delhi annoncent régulièrement différents plans pour réduire la pollution, par exemple en arrêtant les travaux de construction, mais sans grand effet.

Le brûlage des rizières après les récoltes à travers le Pendjab et d’autres États persiste chaque année malgré les efforts pour persuader les agriculteurs d’utiliser des méthodes différentes.

La situation est également un point d’éclair politique – la capitale et le Pendjab étant gouvernés par le parti Aam Aadmi, un rival du parti Bharatiya Janata (BJP) du Premier ministre Narendra Modi.

« À ce jour, le Pendjab, un État dirigé par l’AAP, a connu une augmentation de plus de 19 % des incendies de ferme en 2021 », a tweeté mercredi le ministre de l’Environnement Bhupender Yadav, qui est du BJP.

“Il n’y a aucun doute sur qui a transformé Delhi en chambre à gaz”, a-t-il ajouté.

“Je suis ici depuis longtemps et la situation n’a fait qu’empirer. Nous passons 8 à 10 heures sur les routes de Delhi tous les jours et c’est dur parce que la pollution touche tout le monde”, a déclaré Brij Lal, 54 ans, un autre policier.

“Mais nous ne pouvons pas faire grand-chose à propos de la situation puisque la police doit être sur les routes, parmi les gens tout le temps.”