Un skipper “négligent” a causé la mort d’une fille dans un accident de hors-bord, a déclaré le tribunal

Une écolière a été tuée dans un accident de hors-bord après qu’un skipper “grossièrement négligent” a ignoré les règles de sécurité et s’est écrasé contre une grande bouée à plus de 40 mph, a déclaré un tribunal.

Michael Lawrence, qui était très expérimenté et qualifié, est accusé d’avoir pris des risques en réalisant des cascades avant de s’enfoncer dans la bouée métallique de Southampton Water, dans le Hampshire, au cours de ce qui était censé être une balade «à sensations fortes».

Le fracas a jeté des passagers par-dessus bord, laissant certains avec des os brisés et tuant Emily Lewis, 15 ans, après que sa poitrine a été écrasée contre une poignée en métal.

Lawrence, 55 ans, “ne faisait pas attention et était distrait” ou “avait mal calculé” un virage pendant le trajet “extrêmement dangereux”, a entendu un jury du tribunal de la Couronne de Winchester.

Il avait initialement imputé l’accident à son masque facial Covid soufflé par le vent et couvrant ses yeux, mais quelques jours plus tard, “il a changé son histoire” et a déclaré qu’il avait eu une perte de vision momentanée, a déclaré le jury.

Michael Howley, 52 ans, propriétaire de Seadogz Rib Charter Ltd, est également jugé face à une accusation de sécurité.

L’accident s’est produit vers 10 heures du matin le 22 août 2020. Emily était à bord du bateau – appelé Seadogz – avec sa mère, Nikki, son père, Simon, et sa sœur aînée Amy, alors âgée de 18 ans.

Les jurés ont appris qu’après l’accident, Emily disait qu’elle ne pouvait pas respirer, qu’elle avait peur et que ses lèvres étaient bleues, mais que Lawrence faisait les cent pas sur le bateau “ne semblant aider personne et enjambant ceux qui se trouvaient sur son chemin”.

L’écolière, de Park Gate, près de Southampton, est décédée à l’hôpital général de Southampton plus tard dans la journée des suites de blessures à la poitrine.

En ouvrant l’affaire, Christine Agnew KC, poursuivante, a déclaré que le comportement de Lawrence avait été “vraiment, exceptionnellement mauvais et grossièrement négligent”.

Agnew a déclaré aux jurés: «Ce devait être une course à sensations fortes. Tragiquement, ce fut à la fois des sensations fortes et finalement une course extrêmement dangereuse qui s’est terminée par la mort d’Emily.

«Elle est décédée des suites de blessures internes qu’elle a subies en s’écrasant contre la poignée en métal juste devant elle lorsque le bateau s’est écrasé de plein fouet sur une bouée… que Michael Lawrence ne semble pas avoir vu.

« Peut-être parce qu’il ne faisait pas attention et qu’il était distrait, ou parce qu’il prévoyait de faire un virage serré et parce qu’il n’y prêtait pas suffisamment attention, il a mal calculé le virage. Dans les deux cas, l’accusation a déclaré que ses actions ce jour-là étaient bien inférieures à celles d’un skipper compétent.

Agnew a poursuivi: “On a entendu Lawrence dire à plusieurs reprises, le jour même et plus tard, que le masque facial qu’il portait avait explosé et lui avait couvert les yeux.” Mais il aurait changé de compte lorsque des images sont apparues sur les réseaux sociaux.

Elle a déclaré: «Peut-être a-t-il commencé à comprendre que son explication sur le masque ne fournissait pas une explication crédible de la raison pour laquelle il a conduit directement à la bouée aussi longtemps qu’il l’a fait – au moins 10 secondes.

« Au moment où il a été interrogé dans les jours qui ont suivi par des policiers sur ce qui s’était passé, il avait changé son histoire ; il a affirmé qu’il avait eu une sorte de panne d’électricité.

“Le dossier de l’accusation est que malgré son expérience, ou peut-être même à cause d’elle, il a pris des risques qu’il n’aurait pas dû prendre et n’a pas observé les pratiques de sécurité de base en naviguant sur le Rib alors que lui seul était responsable de la sécurité et avait le devoir de soins aux 11 autres personnes à bord.

“C’est le cas de la Couronne que les actions de Lawrence cet après-midi d’août étaient vraiment exceptionnellement mauvaises, grossièrement négligentes et ont causé la mort d’Emily.”

Le père d’Emily, Simon, a déclaré : « La bouée était droit devant… Nous avons heurté la bouée et le bateau a jeté un coup d’œil vers la droite, j’ai été projeté en avant très violemment. Em était allongé devant son siège presque comme une position fœtale.

“Emily était inconsciente et incapable de parler et c’était la première fois que j’ai remarqué ses lèvres, qui sont devenues bleues.”

Simon Lewis a dit qu’il avait eu peur et a interrogé Lawrence sur la montée des eaux dans le bateau. « Il m’a fait une moquerie dérisoire comme pour me dire : ‘Eh bien, nous n’allons pas couler, n’est-ce pas ?’ » Il a dit qu’il avait ressenti « une heure » avant qu’ils ne soient transférés à terre.

À l’hôpital, la famille d’Emily a pris plus tard la décision d’éteindre son appareil de survie après avoir appris qu’elle avait de graves lésions cérébrales. Simon Lewis a déclaré que lui et sa famille avaient pris la décision parce que ce n’était “pas la façon dont Emily aurait souhaité vivre”.

À propos de Howley, Agnew a déclaré: “Howley, en ne s’assurant pas que son Rib était exploité de manière sûre, c’est-à-dire en n’ayant pas mis en place de politiques et de procédures qui protégeraient adéquatement les passagers, est également coupable d’une infraction moins grave.”

Lawrence, de Blackfield dans la New Forest, Hampshire, nie l’homicide involontaire coupable par négligence grave, le défaut de maintenir une surveillance appropriée en tant que maître du bateau et le défaut de procéder à une vitesse de sécurité lors de la conduite du bateau.

Howley, de Hordle, New Forest, nie “n’avoir pas pris toutes les mesures raisonnables pour sécuriser le bateau exploité de manière sûre”.

Le procès se poursuit.