Un skieur professionnel américain parmi 2 morts dans une avalanche au Japon

L’un des deux hommes étrangers emportés par une avalanche au Japon alors qu’ils faisaient du ski de randonnée dans la préfecture centrale de Nagano et retrouvés lundi sans signes vitaux était le skieur professionnel américain Kyle Smaine, selon un magazine de plein air.

Les hommes faisaient partie des cinq étrangers engloutis dans l’avalanche de dimanche, qui s’est produite vers 14 h 30, heure locale, sur le versant est du mont Hakuba Norikura, haut de 2 469 mètres, a déclaré un porte-parole de la police de Nagano.

La police a refusé de confirmer des détails sur les hommes, qui, selon les médias, venaient d’Autriche et des États-Unis, mais le magazine de plein air Mountain Gazette a déclaré dans son édition en ligne que le skieur américain était Kyle Smaine, 31 ans.

“C’est avec une grande tristesse que nous annonçons que le skieur professionnel bien-aimé de South Lake Tahoe, Kyle Smaine, est décédé dans une avalanche au Japon”, a écrit le magazine.

Il a indiqué que Smaine, en voyage de travail dans la région, faisait du ski libre en fin de journée avec plusieurs autres skieurs lorsque l’avalanche s’est produite.

Le skieur bien-aimé de South Lake Tahoe, Kyle Smaine, a été tué dans une avalanche au Japon– Mountain Gazette Je suis désolé d’annoncer que notre ami, le skieur professionnel Kyle Smaine, a été tué dans une avalanche. https://t.co/ud0Co2yj8J —@skiingrogge

L’Associated Press a rapporté que trois des cinq ont survécu – deux indemnes et un troisième avec une blessure à l’épaule. Ils sont descendus avec l’autre groupe, laissant derrière eux les deux qui étaient déjà sans signes vitaux lorsqu’ils ont été creusés, a indiqué la police.

AP a également déclaré qu’un autre groupe de huit skieurs étrangers, qui ont vu les cinq engloutis dans l’avalanche tout en skiant à l’extérieur de la piste de ski désignée dans la région, s’est précipité pour les déterrer.

Le photographe américain Grant Gunderson, qui avait skié avec Smaine avant l’avalanche, a déclaré dans un post sur Instagram qu’un groupe de ski dans la région “composé de deux guides de montagne canadiens et de quatre ou cinq médecins/infirmières d’urgence, etc. pendant que les clients effectuaient le sauvetage . Les médecins ont fait tout ce qu’ils pouvaient pour Kyle et l’autre skieur.”

Les autorités météorologiques japonaises avaient émis un avertissement d’avalanche pour la région, à la suite de fortes chutes de neige ces derniers jours.