Un skieur nautique adolescent de Penticton représente le Canada aux Championnats du monde au Chili

La skieuse nautique Kate Pinsonneault. (Contribué) Kate Pinsonneault de Penticton représentera le Canada aux Championnats du monde U17 de ski nautique 2023 du 5 au 8 janvier. (Contribution)

Kate Pinsonneault a fait du ski nautique pour la première fois sur le lac Skaha de Penticton à l’âge de quatre ans et maintenant plus d’une décennie plus tard, elle le fera sur la scène mondiale.

Elle sera sur les eaux d’Amérique du Sud portant la feuille d’érable rouge et blanche du Canada aux Championnats du monde de ski nautique U17 2023.

Du 5 au 8 janvier, Pinsonneault sera à Santiago, au Chili, pour la vitrine internationale, un an seulement après avoir remporté une médaille d’or aux Championnats panaméricains de ski nautique au Mexique alors qu’il concourait dans la division U14.

“C’est éprouvant pour les nerfs mais aussi tellement excitant”, a déclaré l’étudiante de 15 ans de Penticton Secondary depuis son terrain d’entraînement en Floride.

Pinsonneault, qui joue également au hockey pour l’équipe préparatoire U17 de l’Okanagan Hockey Academy, a commencé le ski nautique en compétition à l’âge de 12 ans. Depuis, elle a remporté trois victoires aux championnats provinciaux de la Colombie-Britannique à Williams Lake et s’est classée parmi les trois premières concurrentes aux Championnats de ski nautique de l’Ouest canadien à Saskatoon et aux championnats nationaux à Edmonton.

À Calgary, lors d’un autre événement national, elle a sauté 115 pieds dans l’eau. Son record personnel, ce nombre est assez bon pour classer Pinsonneault au 14e rang des skieuses nautiques au monde pour la division U17.

Pinsonneault est l’un des 10 Canadiens qui participeront à la prochaine vitrine sud-américaine.

Ramener à la maison du matériel du Chili est une priorité pour la jeune fille de 15 ans, mais battre son record personnel est tout aussi important.

“C’est l’objectif, je veux battre cette distance”, a-t-elle déclaré.

Lors de sa première journée en Amérique du Sud, Pinsonneault participera à un tournoi de qualification. Sa performance au début déterminera si sa séquence près du sommet des classements mondiaux se poursuit.

l’athlète de Penticton est répertorié comme « skieur indépendant » avant les championnats U17 au Chili.

