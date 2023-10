Certains étaient sceptiques lorsqu’ils ont appris que l’émission comique la plus populaire d’Israël, Eretz Nehederet (Pays merveilleux), diffuserait une nouvelle émission sur Keshet 12 mercredi soir, mais non seulement l’émission a réussi, mais un extrait de celle-ci est devenu viral , prouvant que les gens peuvent trouver des moyens de rire même face à une grande tragédie.

Ce sketch était en anglais et mettait en vedette Liat Harlev, présentateur de la BBC, et Yuval Semmo, journaliste de la BBC, annonçant la nouvelle du bombardement de l’hôpital de Gaza pour lequel la BBC accusait Israël, prenant immédiatement l’attribution du Hamas au pied de la lettre.

La BBC a depuis présenté des excuses quelque peu confuses pour ce rapport. Dans sa déclaration, la BBC a déclaré qu’il était « erroné de spéculer » sur la cause de l’explosion, qui, selon les gouvernements israélien et américain, a été causée par une roquette tirée par un groupe terroriste islamique à l’intérieur de Gaza, et que les spéculations « ne devraient pas être fondées ». se sont produits et nous devons nous assurer de doubler la mise… [keeping] notre langage est absolument exact.

Dans le sketch, Harlev, imitant habilement l’expression et l’intonation d’un radiodiffuseur de la BBC, annonce l’attaque et crie « Plus, plus » lorsque le nombre de victimes apparaît en chyron, en disant « Bien », lorsque le nombre passe de 500 à 750.

Semmo, dans le rôle du journaliste Harry Whiteguilt, dit qu’il fait un reportage depuis la « colonie illégale de Tel Aviv » et fait l’éloge du Hamas comme « l’organisation non terroriste la plus crédible au monde », une critique du fait que la BBC refuse de qualifier le Hamas de terroriste. organisation, même après la diffusion d’images poignantes du massacre. Pendant qu’il parle, un chyron apparaît avec les mots “Nous aimons le Hamas”.

Des policiers marchent devant le bâtiment de la BBC, près de l’endroit où devrait commencer une marche de protestation en solidarité avec les Palestiniens, recouverts de peinture rouge, dans le contexte du conflit en cours entre Israël et le groupe terroriste islamiste palestinien Hamas, à Londres, en Grande-Bretagne, le 14 octobre. , 2023. (crédit : REUTERS/Susannah Ireland)

Whiteguilt dit qu’il a obtenu une séquence vidéo de l’attentat à la bombe, qui montre un avion en papier laissant tomber les étoiles bleues de David, puis passe à l’explosion nucléaire du film Oppenheimer, avec un extrait de Cillian Murphy dans le rôle titre.

« C’est toujours la faute d’Israël »

Whiteguilt dit alors qu’il a de nouvelles informations et diffuse un enregistrement audio des terroristes admettant avoir tiré la roquette en hébreu avec un accent arabe, l’un des terroristes disant que ce n’est pas un problème parce qu’il y avait peut-être des homosexuels là-bas. Harlev répond : « Eh bien, je suppose que nous ne saurons jamais ce qui s’est passé », alors même que l’un des terroristes dans l’audio dit : « Non, non, nous l’avons fait », et Whiteguilt conclut : « Mais c’est toujours la faute d’Israël. »

Le clip a été republié à plusieurs reprises sur Internet, certains utilisateurs des réseaux sociaux ayant déniché un clip similaire d’Eretz Nehederet en 2009, et d’autres publiant une photo d’un lion et le logo de la BBC, affirmant que la BBC avait déclaré qu’Israël était responsable de la mort. de Mufasa, un personnage du Roi Lion.

Le showrunner d’Eretz Nehederet, Muli Segev, a parlé du sketch à Variété, et a crédité Itay Reicher et Dor Muskal pour l’avoir écrit. Segev a déclaré que l’émission humoristique, souvent appelée Saturday Night Live d’Israël, n’avait jamais manqué une émission, même pendant la crise du COVID, mais il a admis que monter cette émission était bien plus un défi que de faire une comédie pendant la pandémie.

“Tout le monde est encore en deuil, chacun d’entre nous a perdu quelqu’un, ou connaît quelqu’un qui a perdu quelqu’un. Cela a été l’événement le plus horrible de l’histoire de cette nation et nous avons traversé beaucoup de choses au fil des années, comme vous le savez. Mais quand même. , les gens ont besoin d’une sorte de soulagement”, a-t-il déclaré. “… C’est le vieux secret juif : rire face à la mort.”