Un skateur professionnel acquitté du meurtre d’un homme de Wheaton – Shaw Local

Le skateur professionnel Terry Kennedy a été acquitté vendredi des accusations d’avoir tué un homme de Wheaton en le frappant à la tête.

Il a cependant été reconnu coupable de deux chefs de coups et blessures aggravés.

Le juge du comté de DuPage, Michael Reidy, a rendu une décision écrite. Le banc d’essai a eu lieu fin septembre.

Kennedy, 37 ans, a été accusé de meurtre au premier degré dans la mort de Josiah Kassahun, 23 ans. Les procureurs ont déclaré que Kennedy avait frappé Kassahun à la tête dans le parking d’un hôtel d’Oakbrook Terrace le 27 juillet 2021. Kassahun est tombé, se cognant la tête sur le trottoir. Kennedy a également donné un coup de pied à Kassahun alors qu’il était allongé sur le sol, ont déclaré les procureurs.

Kassahun avait des blessures internes, un crâne fracturé, un os orbital cassé et des saignements au cerveau. Il a subi une intervention chirurgicale d’urgence mais est décédé quatre jours plus tard.

À l’époque, Kennedy, qui vit à Long Beach, en Californie, rendait visite à sa petite amie. Lui et Kassahun sont devenus amis, car Kassahun était un fan de skateboard.

Les trois sont restés à l’hôtel la nuit du 26 juillet. Dans la matinée, la petite amie était censée conduire Kennedy à un aéroport pour rentrer chez lui. Elle a témoigné qu’elle avait changé d’idée, estimant qu’elle n’était pas apte à conduire en toute sécurité après avoir bu la nuit précédente et peut-être le matin. Quand elle et Kennedy se sont disputés, Kassahun a dit à Kennedy de “se calmer”, et les hommes sont sortis de la voiture.

Kennedy a ensuite frappé Kassahun, ont déclaré les procureurs.

Les avocats de Kennedy ont fait valoir que pour être reconnus coupables de meurtre, les procureurs devaient prouver que Kennedy devait savoir à l’avance que donner un seul coup de poing “créait une forte probabilité” de causer la mort ou de graves lésions corporelles, conformément à l’accusation.

Il reste dans la prison du comté de DuPage, en attendant sa condamnation pour coups et blessures aggravés.

Kennedy est apparu dans plusieurs émissions de MTV, des jeux vidéo de skateboard et un clip vidéo pour la chanson “Drop It Like It’s Hot” de Snoop Dogg. Il a également cofondé la marque de vêtements et de musique Fly Society.

