Un skateur néerlandais déjà contraint de manquer un événement de rue fait exploser des conditions de quarantaine «inhumaines» aux Jeux olympiques de Tokyo 2020

La concurrente néerlandaise a déclaré qu’elle avait dû forcer les autorités à lui permettre une courte pause sous surveillance loin de sa chambre pour avoir une chambre fraîche, car la fenêtre de son logement ne s’ouvre pas.

« Ne pas avoir d’air extérieur est si inhumain », s’est plainte la femme de 31 ans dans une vidéo sur son compte Instagram, qu’elle a également utilisé pour fournir d’autres mises à jour telles que la pratique depuis sa chambre.

« C’est mentalement super épuisant… certainement plus que ce que beaucoup d’humains peuvent supporter. »

Jacobs avait séjourné dans le village olympique mais a ensuite été retirée et placée dans une installation de quarantaine distincte pour les personnes présentes aux Jeux de Tokyo 2020, où elle a raté un événement de rue, avec le virus.

Au septième jour de son isolement, elle affirme avoir refusé de déménager.

Et après plus de sept heures, a affirmé Jacobs, les responsables ont convenu qu’elle était autorisée à se tenir près d’une fenêtre ouverte pendant 15 minutes tout en étant également supervisée.

« Avoir cette première bouffée d’air extérieur a été le moment le plus triste et le meilleur de ma vie », a-t-elle admis.

Bien qu’elle n’ait pas eu la chance de participer elle-même à l’événement de rue, Jacobs a quand même félicité le médaillé d’or de patinage de 13 ans Momiji Nishiya du Japon, et a admis que regarder la victoire à la télévision fournissait « une distraction super cool » loin de la corvée de la quarantaine.

« Cette balade a été la plus folle que j’aie jamais vécue et j’espère que je n’aurai plus jamais à vivre quelque chose comme ça », a fait remarquer Jacobs, qui, de son propre aveu, a continué à être testé positif pour Covid-19.