Un skateur de compétition ontarien reste positif malgré une maladie mystérieuse et une baisse du classement

Cody French pourrait être amer et en colère, et peu de gens le blâmeraient.

Au cours des deux dernières années et demie, le skateur de compétition d’Elora, en Ontario, a fait face à une maladie mystérieuse qui n’est toujours pas résolue, il n’a pas pu se rendre à des compétitions aux États-Unis en raison des restrictions liées au COVID-19 et il a lutté contre la dépression.

Mais le français n’est pas amer.

Malgré tout ce qu’il a traversé, il sourit et rit facilement alors qu’il est assis sur une table de pique-nique à côté du Silvercreek Skatepark à Guelph, en Ontario, sous la pluie.

“Je suis tellement reconnaissant et je suis tellement béni”, a-t-il déclaré.

Le joueur de 24 ans sent qu’il est sur le point de revenir maintenant et espère que son histoire inspirera les autres à continuer à traverser les moments difficiles.

Maladie mystérieuse

French a reçu sa première planche à roulettes de son meilleur ami à la maternelle. Il se souvient avec émotion de ce cadeau – et de son ami décédé il y a six ans.

Les Français jouaient au hockey et à la crosse. Lorsqu’il visitait des arénas dans d’autres communautés, il voyait parfois des skateparks et était toujours attiré par eux.

“Un jour, j’ai juste essayé et j’ai continué. C’était tout”, a-t-il déclaré.

Avant 2020, French a déclaré qu’il s’enfuyait en Californie pendant les mois les plus froids “pour filmer, obtenir de bons clips de skateboard, des offres de marque, et oui, simplement voyager avec des compétitions”.

Début mars 2020, il s’est classé 16e aux championnats nationaux de Canada Skateboard, obtenant 155,61 points, soit le double de son score de 2019.

Mais le 24 mars, jour de son anniversaire, il a été hospitalisé pour de fortes douleurs à l’estomac.

Le skateur Cody French sur ses problèmes de santé Le skateur Cody French d’Elora, en Ontario, est aux prises avec une maladie mystérieuse depuis le début de mars 2020. Mais il dit qu’il veut surmonter cela et revenir sur sa planche.

“Je vomissais et c’était juste la bouche sèche. Ça devenait tellement mauvais et je ne pouvais pas dormir. J’ai fait des cauchemars et puis ça a commencé à être du sang, puis je me suis inquiété”, a-t-il déclaré.

Lorsqu’il a quitté l’hôpital deux semaines plus tard, il avait perdu plus de 50 livres. Il était faible, avait besoin de reconstruire sa masse musculaire et de remonter sur sa planche.

À ce jour, il ne sait pas ce qui l’a rendu malade et il continue de consulter des spécialistes dans les hôpitaux de Guelph, Hamilton et Toronto. Manger reste un défi, mais il dit que le réseau de soutien qu’il a autour de lui avec sa famille, ses sponsors et ses amis a été inestimable.

“Juste pour m’avoir aidé, par exemple, à rester motivé, à m’aider avec mes factures médicales – il y a beaucoup de factures médicales – et à m’aider à voyager et à rester en forme, à préparer des repas et littéralement tout.”

Prêt à concourir à nouveau

Le français se prépare maintenant pour une compétition ce mois-ci, le Tampa AM. Il espère monter au classement, et son rêve ultime serait de rejoindre l’équipe canadienne pour les Jeux Olympiques d’été à Paris en 2024.

“Ce 100%, ce serait mon objectif”, a-t-il déclaré.

Il sait qu’il a beaucoup de travail devant lui. French était 36e sur la liste de classement du skateboard canadien 2021. L’équipe nationale canadienne de skateboard de rue compte neuf membres, et French sait que la concurrence est féroce.

Mais il a dit que même s’il ne faisait pas les Jeux Olympiques, ce serait OK.

Cody French, qui a grandi à Elora, en Ontario, est un skateur amateur qui espère un jour participer aux Jeux olympiques. Il est photographié au Silvercreek Skatepark à Guelph le 26 octobre, lorsqu’il a parlé à CBC News de ses récents combats contre une maladie mystérieuse et de son retour sur sa planche. (Kate Bueckert/CBC)

“Si je n’y parvenais pas, cela ne me ferait pas de mal parce qu’en fin de compte, ce sont tous mes amis et j’aimerais voir n’importe quel skateur représenter le pays. C’est incroyable”, a-t-il déclaré. a dit.

Adam Higgins est le directeur de la haute performance et l’entraîneur-chef de Canada Skateboard. Il a dit que le français est sur leur radar et qu’ils ont vu le potentiel du jeune patineur, mais ils ont également remarqué qu’il avait quitté la scène.

« La plus grande chose que vous puissiez faire est de recommencer à concourir… Aller à Tampa est un bon début et regarder d’autres compétitions qu’il peut faire pour augmenter son classement au Canada », a déclaré Higgins.

Faire équipe Canada est basé sur le classement des patineurs, a déclaré Higgins. La prochaine saison, qui débutera en mars 2023, devrait avoir plus de compétitions qu’au cours des deux dernières années. Il est prévu que des compétitions où le français pourrait augmenter son classement se tiendront jusqu’en juin 2024, les Jeux olympiques de Paris devant commencer le 26 juillet 2024.

“Nous examinons tous les événements auxquels participent les patineurs, nous classons les patineurs et essayons de les utiliser pour donner des opportunités de patiner dans les événements de qualification”, a déclaré Higgins.

“Donc, pour Cody, il doit commencer à concourir davantage, en augmentant son classement afin que nous puissions réellement le faire participer à un événement de candidature olympique.”

Il est important de parler de santé mentale

French a déclaré qu’avant de tomber malade, il était important pour lui de parler de santé mentale et de l’importance de prendre soin de soi.

Cela est devenu encore plus important pour lui maintenant. Il a déclaré que les divers médicaments que les médecins lui avaient prescrits pour sa maladie avaient entraîné des épisodes de dépression.

“Je viens d’une petite ville et il n’y a pas grand-chose à faire. La dépression est une chose. Certaines personnes se trompent de chemin, tombent dans l’alcool ou la drogue, et c’est abusif, et j’ai des amis qui se sont suicidés. C’est m’a rendu très déprimé”, a-t-il déclaré.

“J’ai contacté des gens, des thérapeutes, et j’essayais juste de surveiller mes amis. Vous savez, c’est plus difficile quand vous êtes plus âgé et que tout le monde part pour l’école et tout, mais je vérifie mes amis et assurez-vous toujours que tout le monde va bien parce que je ne veux pas perdre quelqu’un d’autre, honnêtement.

‘Ne jamais abandonner’

French a déclaré qu’il aimait la communauté du skateboard et qu’il aidait les jeunes skateurs quand il le pouvait. On le trouve souvent dans les parcs de Waterloo, Kitchener et Guelph.

Parfois, il donne des chaussures ou des planches à roulettes dont il n’a plus besoin.

“Si je vois un enfant avec un skateboard de merde, j’essaie de donner une de mes vieilles planches ou une nouvelle planche”, a-t-il déclaré. “J’essaie toujours de m’assurer qu’ils ont des chaussures. Mes pieds sont petits, je fais du 8, donc j’aide toujours les petits gars avec des chaussures.”

Il espère que les jeunes patineurs seront inspirés par sa persévérance après tout ce qu’il a traversé.

“Je veux juste motiver autant d’enfants que possible à ne jamais abandonner, juste à continuer d’essayer, si c’est un sport, une carrière, l’école”, a-t-il déclaré.

“Je m’en suis sorti. Je sais que tu peux t’en sortir. Tu dois juste rester positif et continuer à moudre.”