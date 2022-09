Autrefois un skateur passionné, qui a appris à garder l’équilibre sur une planche à un jeune âge, Justin Bishop de Las Vegas, aux États-Unis, a perdu une grande partie de sa vision à cause d’une maladie au milieu de la vingtaine. Cependant, au lieu de sombrer dans le désespoir, Bishop a choisi de remonter sur la rampe et de déjouer les pronostics.

Capturant l’esprit intrépide du skateur, une vidéo a été partagée sur Internet qui résume le parcours de Bishop, de la perte de la vue à la remontée sur la planche.

Dans le clip, téléchargé sur Instagram, Bishop est vu dans un parc de patinage portant des lunettes et tenant une canne aveugle. Il mesure d’abord le sol à l’aide du bâton, puis tente de faire du skateboard. Il monte dans les escaliers avant de s’arrêter et de le répéter plusieurs fois. Après avoir hésité un peu, Bishop parvient à sauter un double escalier mais trébuche et tombe en atterrissant. Il revient et répète le tour en s’améliorant à chaque tentative.

Les efforts de Bishop donnent des résultats car, à la fin du clip, il réussit un saut parfait par-dessus le double escalier et réussit également le palier. Selon la légende, la vidéo a récemment été tournée avant un événement de skateboard.

Bishop a commencé à patiner alors qu’il n’avait que huit ans. Et c’est à cette époque qu’il a été diagnostiqué avec la maladie qui l’a privé de sa vision. Bishop souffre d’une maladie oculaire dégénérative rare appelée rétinite pigmentaire à cause de laquelle il a perdu la majorité de sa vue à l’âge de 25 ans, a déclaré le skateur au magazine Thrasher dans une interview.

Bishop a été contraint d’abandonner le skateboard à 25 ans car il ne pouvait pas faire les figures qu’il avait l’habitude de réaliser. “Puis quelques années plus tard, je travaille dans un endroit avec un skatepark et j’ai repris le skate”, a déclaré Bishop au magazine. Il a ajouté que peu lui importait s’il n’était plus aussi doué pour le skateboard qu’avant, il aimait juste être sur la planche et apprendre à progresser.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz et dernières nouvelles ici