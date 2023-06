Un skatepark californien nommé en l’honneur d’un automobiliste noir mortellement battu lors d’un contrôle routier par la police

SACRAMENTO, Californie (AP) – Les responsables ont dédié un skate park californien dimanche en l’honneur de Tire Nichols, un homme noir qui a passé une grande partie de sa jeunesse dans l’État et a été tué en janvier dernier dans ce que les procureurs ont qualifié de passage à tabac mortel par la police au Tennessee lors d’un contrôle routier.

Skateur passionné, Nichols a passé beaucoup de temps dans sa jeunesse au parc à la périphérie de Sacramento. Les responsables de la ville et d’autres ont organisé une cérémonie d’inauguration pour le skate park récemment rénové qui porte désormais le nom de Nichols.

Nichols a déménagé à Memphis, Tennessee, peu de temps avant la pandémie de coronavirus et y a vécu avec sa mère et son beau-père. Il aimait la photographie – en particulier prendre des photos de paysages et de couchers de soleil.

« La photographie m’aide à regarder le monde d’une manière plus créative. Cela m’exprime d’une manière que je ne peux pas écrire pour les gens », a écrit Nichols sur son site Web présentant ses photos.

Dans la nuit du 7 janvier, la police de Memphis a arrêté Nichols alors qu’il rentrait chez lui après avoir pris des photos du ciel. À quelques minutes de chez lui, il a été brutalement agressé par plusieurs policiers, selon une plainte déposée par la famille de Nichols contre la police de Memphis.

Nichols est décédé trois jours plus tard dans un hôpital. Cinq officiers de Memphis ont été licenciés et accusés de meurtre et d’autres délits dans la mort. Les officiers, qui sont tous noirs, font chacun face à des accusations de meurtre au deuxième degré, de voies de fait graves, d’enlèvement aggravé, d’inconduite officielle et d’oppression officielle.

Le procès que sa famille a intenté contre la police de Memphis en avril demande 500 millions de dollars de dommages et intérêts.

La mort de Nichols, un père de 29 ans et employé de FedEx, a soulevé de nouvelles questions sur la violence policière contre les hommes noirs non armés.

Dans une séquence vidéo du passage à tabac, on entend Nichols dire qu’il voulait juste rentrer chez lui, ont déclaré des avocats de la famille. Il était à moins de 100 mètres (90 mètres) de la maison de sa mère.

The Associated Press